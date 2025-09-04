La madre de familia de Ángel Sandoval pidió ayuda para poder repatriar a su hijo desde España. | Foto: Almendra Ruesta

La madre de familia de Ángel Sandoval pidió ayuda para poder repatriar a su hijo desde España. | Foto: Almendra Ruesta

La muerte de Ángel Sandoval Domínguez, un adolescente piurano que viajó a Barcelona, España, en busca de un trasplante de médula ósea, ha puesto nuevamente en debate las graves limitaciones del sistema de salud peruano para atender a niños diagnosticados con leucemia.

En el Perú, este procedimiento vital solo se realiza en un hospital de Lima, lo que genera una larga lista de espera y la desesperación de familias que, como la de Ángel, deben recurrir a actividades solidarias para costear tratamientos en el extranjero. El menor, diagnosticado en noviembre de 2024, no resistió el postoperatorio del trasplante que se le practicó en el hospital Sant Joan de Déu el pasado 21 de agosto y falleció el 30 del mismo mes. "Su corazón dejó de latir, no resistió tantas quimioterapias", dijo su mamá a La República.

Madre de Ángel Sandoval denuncia que pacientes con leucemia reciben atención insuficiente

Su madre, Marilú Domínguez, denunció que en el país los pacientes pediátricos con leucemia reciben una atención insuficiente. "Hay muchos niños esperando por la operación que mueren sin ser llamados. El trato es muy malo, los niños sufren demasiado", señaló a este medio.

La familia ahora enfrenta la dificultad de repatriar los resto del menor desde España. Según trascendió, la cancillería peruana les sugirió contratar una funeraria por un costo de 5.000 euros, monto imposible de cubrir para ellos.

PUEDES VER: El conmovedor gesto de un estudiante que adelantó su graduación para que su padre con cáncer terminal pueda asistir en EEUU

Cualquier apoyo económico se puede hacer llegar a la familia por medio del número de Yape 949409697 a nombre de Marilú Domínguez. Asimismo, el número de cuenta BCP en soles es 47590303792008. Y finalmente el número de cuenta interbancaria es 000247519030379200823.