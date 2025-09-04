HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Ya es oficial la ley que impide el despido de los trabajadores con cáncer

La norma fue publicada en el boletín de las Normas Legales del diario oficial El Peruano. La misma disposición aplica para los trabajadores con cáncer del sector público. Reglamentación deberá salir en 60 días.

Trabajadores con cáncer podrán conservar su puesto laboral.
Trabajadores con cáncer podrán conservar su puesto laboral.

Ya es oficial. Hoy se publicó la Ley nº 32431 que dispone que es nulo el despido de los trabajadores que tenga por motivo diagnóstico de cáncer, su tratamiento y los efectos derivados, incluso si el trabajador presta servicios por menos de cuatro horas diarias, se encuentra en periodo de prueba o tiene la condición de confianza.


Así lo dispone la modificación del artículo 65 del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo el cual ha sido publicada en el boletín de las Normas Legales del diario El Peruano.

PUEDES VER: MINSA garantiza atención gratuita a niños con cáncer en estos 10 hospitales especializados de todo el país

lr.pe


La misma restricción se da mediante la incorporación del artículo 35-A en el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y como artículo 49-A en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

Readaptación tras la enfermedad


Además, dispone que si un trabajador con diagnóstico de cáncer no puede desempeñar su labor anterior debido a sus condiciones físicas o cognitivas, el empleador debe readaptar su puesto de trabajo a sus nuevas condiciones, sin reducir su remuneración.


La disposición lleva la firma del presidente del Congreso y señala que el Poder Ejecutivo adecúa la normativa reglamentaria y otras disposiciones legales a lo dispuesto en la presente ley, en un plazo de 60 días hábiles contados desde su vigencia.

Notas relacionadas
MINSA garantiza atención gratuita a niños con cáncer en estos 10 hospitales especializados de todo el país

MINSA garantiza atención gratuita a niños con cáncer en estos 10 hospitales especializados de todo el país

LEER MÁS
Escasez de médicos patólogos en Perú: solo hay 154 y el 47% está en Lima, vitales para diagnosticar cáncer de mama

Escasez de médicos patólogos en Perú: solo hay 154 y el 47% está en Lima, vitales para diagnosticar cáncer de mama

LEER MÁS
El conmovedor gesto de un estudiante que adelantó su graduación para que su padre con cáncer terminal pueda asistir en EEUU

El conmovedor gesto de un estudiante que adelantó su graduación para que su padre con cáncer terminal pueda asistir en EEUU

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en Callao

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en Callao

LEER MÁS
Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

LEER MÁS
Veterano peruano de la Guerra del Cenepa tras 30 años: "El miedo era real, pero no podía mostrarlo"

Veterano peruano de la Guerra del Cenepa tras 30 años: "El miedo era real, pero no podía mostrarlo"

LEER MÁS
Resultados de La Tinka: Revisa los números ganadores y quien se llevó el pozo millonario del miércoles 3 de septiembre

Resultados de La Tinka: Revisa los números ganadores y quien se llevó el pozo millonario del miércoles 3 de septiembre

LEER MÁS
Bajas temperaturas y lluvias afectarán más de 8 regiones por nuevo fenómeno en Perú, según Senamhi

Bajas temperaturas y lluvias afectarán más de 8 regiones por nuevo fenómeno en Perú, según Senamhi

LEER MÁS
Construcción del penal El Frontón amenaza especies en peligro de extinción: proyecto afectaría refugio natural de aves marinas

Construcción del penal El Frontón amenaza especies en peligro de extinción: proyecto afectaría refugio natural de aves marinas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caen 'Los Topos': banda que robaba cables de telefonía de buzones en Santa Anita

Mastergrama: solucionario del jueves 4 de setiembre de 2025

La propuesta de El Frontón busca engañar a los peruanos

Sociedad

Caen 'Los Topos': banda que robaba cables de telefonía de buzones en Santa Anita

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor de magnitud 3,9 se sintió en Ica hoy, según IGP

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Congreso aprobó declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

Rafael Vela sobre excarcelación de Martín Vizcarra: "Nuestra preocupación es que pueda eludir la acción de la justicia"

Alejandro Toledo: PJ dicta condena de 13 años y 4 meses de prisión contra expresidente por Caso Ecoteva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota