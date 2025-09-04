Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

Para el Ejército peruano el bienestar del personal militar y sus familias siempre será su prioridad, dijo el comandante general EP, César Briceño, luego de que esa institución castrense impulsara el acceso a viviendas para los soldados en el marco de la modernización institucional.

A través del Comando de Bienestar del Ejército (COBIENE) y el Fondo de Vivienda Militar del Ejército (FOVIME), se colocó la primera piedra del Proyecto Residencial Bicentenario-1ra Etapa, un hito que marca el inicio de un moderno conjunto habitacional diseñado para contribuir al bienestar y desarrollo de la familia militar.

El Conjunto Residencial Bicentenario comprenderá siete etapas de ejecución. En la primera fase se construirán tres torres con 162 departamentos y estacionamientos distribuidos en cuatro sótanos, ofreciendo viviendas modernas, seguras y accesibles para el personal que entrega su vida al servicio de la Nación.

Este proyecto forma parte de la política de bienestar institucional y del proceso de modernización del Ejército del Perú, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que protegen a la patria, fortaleciendo así la cohesión de la familia militar y consolidando el reconocimiento de su sacrificio.

La ceremonia de colocación de la primera piedra, liderada por el CG del Ejército reafirma el compromiso de esa institución con sus integrantes y sus familias, garantizando que el acceso a vivienda digna se convierta en una realidad tangible para quienes con honor, disciplina y sacrificio custodian la soberanía nacional.

Durante la jornada solo se vivieron momentos de felicidad por parte de los soldados que ven como una oportunidad para seguir avanzando con sus familias.

“Para mi es una felicidad muy grande porque vamos a tener hogar con mi familia y muchas gracias a todos los que nos han colaborado para que todo esto se haga realidad”, dijo uno de los militares.