HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
Sociedad

Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

Proyecto forma parte de la política de bienestar institucional y del proceso de modernización del Ejército del Perú, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que protegen a la patria.

Más de 500 familias del Ejército peruano serán beneficiadas con viviendas.
Más de 500 familias del Ejército peruano serán beneficiadas con viviendas.

Para el Ejército peruano el bienestar del personal militar y sus familias siempre será su prioridad, dijo el comandante general EP, César Briceño, luego de que esa institución castrense impulsara el acceso a viviendas para los soldados en el marco de la modernización institucional.

A través del Comando de Bienestar del Ejército (COBIENE) y el Fondo de Vivienda Militar del Ejército (FOVIME), se colocó la primera piedra del Proyecto Residencial Bicentenario-1ra Etapa, un hito que marca el inicio de un moderno conjunto habitacional diseñado para contribuir al bienestar y desarrollo de la familia militar.

El Conjunto Residencial Bicentenario comprenderá siete etapas de ejecución. En la primera fase se construirán tres torres con 162 departamentos y estacionamientos distribuidos en cuatro sótanos, ofreciendo viviendas modernas, seguras y accesibles para el personal que entrega su vida al servicio de la Nación.

PUEDES VER: Otro golpe al narcotráfico en el Vraem: destruyen 3 laboratorios y 5.209 kg de cocaína

lr.pe

Este proyecto forma parte de la política de bienestar institucional y del proceso de modernización del Ejército del Perú, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que protegen a la patria, fortaleciendo así la cohesión de la familia militar y consolidando el reconocimiento de su sacrificio.

La ceremonia de colocación de la primera piedra, liderada por el CG del Ejército reafirma el compromiso de esa institución con sus integrantes y sus familias, garantizando que el acceso a vivienda digna se convierta en una realidad tangible para quienes con honor, disciplina y sacrificio custodian la soberanía nacional.

Durante la jornada solo se vivieron momentos de felicidad por parte de los soldados que ven como una oportunidad para seguir avanzando con sus familias.

“Para mi es una felicidad muy grande porque vamos a tener hogar con mi familia y muchas gracias a todos los que nos han colaborado para que todo esto se haga realidad”, dijo uno de los militares.

Notas relacionadas
Pataz: “¡Me voy a morir!”, el desgarrador testimonio de 3 soldados heridos

Pataz: “¡Me voy a morir!”, el desgarrador testimonio de 3 soldados heridos

LEER MÁS
Perú no desplegó tanques, buques y aviones de caza en frontera con Colombia por disputa en la isla Santa Rosa, Loreto

Perú no desplegó tanques, buques y aviones de caza en frontera con Colombia por disputa en la isla Santa Rosa, Loreto

LEER MÁS
El 70% de la cocaína que se produce en el Perú sale del Vraem

El 70% de la cocaína que se produce en el Perú sale del Vraem

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pleno del Congreso aprueba en segunda votación aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes

Pleno del Congreso aprueba en segunda votación aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes

LEER MÁS
Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

LEER MÁS
Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

LEER MÁS
Ley de criminalidad sistemática que sanciona con cadena perpetua sería 'saludo a la bandera': ¿de qué trata?

Ley de criminalidad sistemática que sanciona con cadena perpetua sería 'saludo a la bandera': ¿de qué trata?

LEER MÁS
Cajamarca: ronderos agarraron a representante de Corpac y lo castigaron a latigazos por retrasos en obra de aeropuerto

Cajamarca: ronderos agarraron a representante de Corpac y lo castigaron a latigazos por retrasos en obra de aeropuerto

LEER MÁS
Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Finge ser menor para acosar a niña de 10 años en Ventanilla: acusado es padrastro de compañero de colegio de la víctima

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota