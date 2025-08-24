“El 70% de la cocaína que se produce en el Perú sale del Vraem”, asegura el exministro del Interior, Rubén Vargas. Durante las operaciones militares-policiales ejecutadas en esa región las autoridades aseguran que se han incautado 75 toneladas de clorhidrato de cocaína.

En su último mensaje a la nación del 28 de julio, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que “la Dirandro triplicó la droga incautada en el primer semestre del año, pasando de 51 a más de 141 toneladas.

De 2010 a 2021, la producción mundial de cocaína pasó de 914 a 2.074 toneladas. En ese periodo, Colombia duplicó su producción de 329 a 972 toneladas; Perú pasó de 369 a 785; y Bolivia de 216 a 317, según organismos internacionales.

La pregunta es, ¿por dónde salen las otras 644 (78.10%) toneladas de cocaína?

El exministro afirma que en el Vraem se han encontrado variedades de coca más productivas y resistentes que tendrían un uso más eficiente de agroquímicos, mejores sistemas de riego y hasta técnicas agrícolas de precisión y fertilización.

Se están introduciendo nuevas cepas que, con las mejoras técnicas, son capaces de producir hasta cuatro cosechas al año. Normalmente eran dos. Vargas, quien es experto en crimen organizado y política contra las drogas, sostiene que cuanto dependen estas mejoras de los narcos es difícil de cuantificar.

Dice que, en promedio el Perú nunca ha superado la incautación de 100 toneladas de cocaína. “No hay forma que se pueda justificar” indica.

Y agrega que, en el Vraem, por factores de productividad, se elabora el doble de droga que en cualquier otra región.

“Ahora utilizan menos coca para extraer cocaína, los insumos químicos lo reutilizan”, asegura.

Por el uso de tecnología más eficientes esas son variables que hay que tener en cuenta para ver cuánta cocaína se procesa en el Vraem, dice Vargas y añade que situación del narcotráfico en el Vraem es de bonanza.

“Los narcovuelos han vuelto al Cusco, no solo llegan a la parte norte del Ene y a Puerto Inca o Atalaya (Ucayali), y los precios están altísimos: la arroba de coca cuesta 140 soles, antes estaba 80 soles, y el kilo de cocaína en la zona de producción está entre 1600 y 1800 dólares, cuando antes era de US$ 1.300. Eso indica la gran actividad del narcotráfico en el Vraem”, manifiesta Rubén Vargas.

Golpe al narcoterrorismo

Estos y otros detalles sobre lo que ocurre en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) quedaron en evidencias durante las operaciones militares contra remanentes terroristas y organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas que ejecutan el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC), en coordinación con el Comando Especial del Vraem y el Frente Policial Vraem.

Como reveló La República, partir de información de inteligencia, se localizaron campamentos terroristas en áreas de la margen izquierda del río Mantaro, en Vizcatán del Ene.

Estas acciones permitieron revelar –mediante fotografías inéditas- el estado actuar de los principales cabecillas terroristas como Víctor Quispe Palomino, camarada José, y del camarada Antonio, principal mando militar, responsables de los más atroces atentados y masacres cometidos contra personal policial y civil.

Asimismo, a través de la 2da Brigada de Infantería se han realizado acciones conjuntas en el centro poblado San Antonio, distrito de Llochegua, logrando asestar duros golpes a las organizaciones criminales dedicadas a la elaboración de alcaloide de cocaína.

Droga, pistas, avionetas

Grupos de Operaciones Especiales del Batallón Contraterrorista N° 116, en coordinación con personal especializado de la Policía Nacional (Dirandro/Diviad-Depaod-Vraem-Pichari) llevaron a cabo la destrucción de laboratorios y pistas clandestinas, debilitando la cadena del narcotráfico.

Y es que, no solo se trata de trabajar en la reducción de efectos ambientales que generan los cultivos ilícitos y el procesamiento de sustancias psicoactivas, sino de frenar los daños a la fauna y flora que se derivan de estas prácticas y que son incalculables, entre ellos la contaminación a fuentes hídricas que están siendo envenenadas.

En el desarrollo de las operaciones –de enero a agosto- según las autoridades militares y policiales, se han incautado más de 75 toneladas de clorhidrato de cocaína, 275 kilos de PBC, 690 kilos de marihuana.

Asimismo, se destruyeron 707 mil 736 kilos de hojas de coca y 173 mil 080 kilos de insumos químicos.

También han sido capturadas dos narcoavionetas, se inhabilitaron 15 pistas de aterrizaje y se destruyeron 176 laboratorios clandestino, 38 pozas de maceración.

Aparte se incautaron 30 mil 502 pies de madera, 42 vehículos, se hallaron tres piezas de avionetas, y se capturaron a dos personas vinculadas al terrorismo y a 114 implicadas en tráfico ilícito de drogas.

PUEDES VER:Vraem: narcos cambian de estrategia para enviar grandes cargamentos de droga



“Este año se ha confiscado en el Vraem más de 80 armas de fuego de diferentes calibres, desde escopetas hasta subametralladoras. Hemos superado unos 7 mil patrullajes”, dice un oficial del Comando Especial Vraem.

Negocio multimillonario

De acuerdo a las autoridades, todo lo incautado alcanzaría los 117 millones 449 mil 647 dólares, equivalente a 434 millones 563 mil 694 soles.

El precio de la cocaína por kilo en el Vraem está actualmente US$ 1.300 y puesto en la costa alcanza los 1.500 dólares. En Bolivia el kilo está cotizado en US$ 2.500, en México llega a los 20 mil dólares, en Estados Unidos sobrepasa los US$ 32 mil, mientras que en algunos países de Europa el kilo está cotizado en US$ 60.000 y en Asia US$ 100.000.

Es decir, los 75.461 kilos de clorhidrato de cocaína confiscados en el Vraem en el primer semestre del año, según las fuerzas militares y policiales, alcanzaría los 7 mil 546 millones con 119 mil 900 soles.