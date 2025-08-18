HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Otro golpe al narcotráfico en el Vraem: destruyen 3 laboratorios y 5.209 kg de cocaína

Brigadas mixtas de las fuerzas armadas y de la PNP incursionan en complejo mafioso enclavado en la zona de Kimbiri, provincia de la Convención Cusco, donde hace treinta meses emboscaron y asesinaron a 7 policías.

Otra operación militar-policial en el Vraem permitió destruir laboratorios y droga.
Otra operación militar-policial en el Vraem permitió destruir laboratorios y droga.

En las más intrincadas selvas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el 11 de febrero del 2023 sicarios al servicio del narcoterrorismo emboscaron y asesinaron a siete miembros de la Policía Nacional.

Treinta meses después el Comando Especial Vraem, con el apoyo de la PNP y efectivos de la Fuerza de Tarea de la 2ª Brigada de Infantería del EP dieron hoy un duro golpe a un centro de producción de cocaína en el centro poblado Los Ángeles, distrito de Kimbiri, en la provincia de La Convención, Cusco.

Destruyeron un complejo de tres laboratorios, quemaron 5.209 kg de cocaína en solución, 3.600 kg de insumos químicos fiscalizados, 22.540 kg de hoja de coca, así como armas blancas y diversos materiales empleados por una organización criminal.

PUEDES VER: Narcos ‘clonan’ avionetas para trasladar cargas de cocaína desde el Vraem

lr.pe

Ahora, y desde principios de enero de este año, el Comando Especial Vraem está penetrando en el corazón de los llamados ‘químicos’ de la droga.

Estas acciones fueron ejecutadas con el conocimiento del Ministerio Público. Un oficial al mando del operativo dijo que se “está neutralizando un eslabón crítico de la cadena de suministros y de financiamiento de remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en el Vraem”.

A la fecha, desde enero, las fuerzas armadas han desarrollado más de 4.058 operaciones militares en el Vraem, incautando drogas e insumos valorizados en más de 381 millones de soles. Solo en las últimas tres semanas se realizaron 125 operaciones con una afectación económica al narcotráfico de más de S/ 19 millones.

“Encontramos los laboratorios organizados”, explica el oficial de inteligencia que está al frente de las operaciones.

Algunos pobladores, nativos de la región, contaron a las autoridades que sostienen a sus familias con la cosecha de cultivos de coca.

PUEDES VER: Vraem: narcos cambian de estrategia para enviar grandes cargamentos de droga

lr.pe

"No es mucho lo que pagan, pero la verdad nos alcanza para vivir. No tenemos posibilidad de comercializar otra cosa porque nadie la compra. Aquí lo único que vende es la coca", dice un comunero.

El centro poblado Los Ángeles se encuentra enclavado en el distrito de Kimbiri y forma parte del corazón del Vraem.

Kimbiri es conocido por sus atractivos turísticos como las cataratas y la fortaleza de Mancopata, además de su producción de café y cacao. También se destaca por su rica cultura y vibrante vida natural. 

“Estas acciones y operaciones militares se desarrollan con estricto respeto al marco legal vigente y a los derechos humanos, reafirmando el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con la pacificación del Vraem y la seguridad y desarrollo de la nación”, dijo a La República un oficial del Ejército.

Notas relacionadas
EEUU ofrece 26 millones de dólares por líderes de la organización terrorista extranjera 'Cárteles Unidos' en México: estos son los más buscados

EEUU ofrece 26 millones de dólares por líderes de la organización terrorista extranjera 'Cárteles Unidos' en México: estos son los más buscados

LEER MÁS
Tacna: capturan a 'Los pitufos' con invernadero de hongos alucinógenos

Tacna: capturan a 'Los pitufos' con invernadero de hongos alucinógenos

LEER MÁS
Economista asesinado en Barrios Altos estaría vinculado con el cartel de Sinaloa, según investigación

Economista asesinado en Barrios Altos estaría vinculado con el cartel de Sinaloa, según investigación

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Sentencian a 30 años de cárcel a madre que envenenó a sus dos gemelos de cuatro años en Puno: menores perdieron la vida

Sentencian a 30 años de cárcel a madre que envenenó a sus dos gemelos de cuatro años en Puno: menores perdieron la vida

LEER MÁS
Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto en todos sus locales en Perú

Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto en todos sus locales en Perú

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

LEER MÁS
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: Trump prevé que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra en Ucrania

USCIS Formulario I-130: ¿en cuánto tiempo se aprobaría la Petición de Familiar Extranjero para residentes de EEUU en 2025?

Sociedad

Anuncian modernización de avenida que pasa por 3 distritos de Lima: descongestionará una zona céntrica con 2 viaductos

Golpean a censista embarazada para robarle mientras realizaba su labor en Chiclayo

Incendios forestales en Ayacucho arrasa hectáreas y se expande por fuertes vientos, advierte Indeci

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota