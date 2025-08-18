Otro golpe al narcotráfico en el Vraem: destruyen 3 laboratorios y 5.209 kg de cocaína

En las más intrincadas selvas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el 11 de febrero del 2023 sicarios al servicio del narcoterrorismo emboscaron y asesinaron a siete miembros de la Policía Nacional.

Treinta meses después el Comando Especial Vraem, con el apoyo de la PNP y efectivos de la Fuerza de Tarea de la 2ª Brigada de Infantería del EP dieron hoy un duro golpe a un centro de producción de cocaína en el centro poblado Los Ángeles, distrito de Kimbiri, en la provincia de La Convención, Cusco.

Destruyeron un complejo de tres laboratorios, quemaron 5.209 kg de cocaína en solución, 3.600 kg de insumos químicos fiscalizados, 22.540 kg de hoja de coca, así como armas blancas y diversos materiales empleados por una organización criminal.

Ahora, y desde principios de enero de este año, el Comando Especial Vraem está penetrando en el corazón de los llamados ‘químicos’ de la droga.

Estas acciones fueron ejecutadas con el conocimiento del Ministerio Público. Un oficial al mando del operativo dijo que se “está neutralizando un eslabón crítico de la cadena de suministros y de financiamiento de remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en el Vraem”.

A la fecha, desde enero, las fuerzas armadas han desarrollado más de 4.058 operaciones militares en el Vraem, incautando drogas e insumos valorizados en más de 381 millones de soles. Solo en las últimas tres semanas se realizaron 125 operaciones con una afectación económica al narcotráfico de más de S/ 19 millones.

“Encontramos los laboratorios organizados”, explica el oficial de inteligencia que está al frente de las operaciones.

Algunos pobladores, nativos de la región, contaron a las autoridades que sostienen a sus familias con la cosecha de cultivos de coca.

"No es mucho lo que pagan, pero la verdad nos alcanza para vivir. No tenemos posibilidad de comercializar otra cosa porque nadie la compra. Aquí lo único que vende es la coca", dice un comunero.

El centro poblado Los Ángeles se encuentra enclavado en el distrito de Kimbiri y forma parte del corazón del Vraem.

Kimbiri es conocido por sus atractivos turísticos como las cataratas y la fortaleza de Mancopata, además de su producción de café y cacao. También se destaca por su rica cultura y vibrante vida natural.

“Estas acciones y operaciones militares se desarrollan con estricto respeto al marco legal vigente y a los derechos humanos, reafirmando el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con la pacificación del Vraem y la seguridad y desarrollo de la nación”, dijo a La República un oficial del Ejército.