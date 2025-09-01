Perú no desplegó tanques, buques y aviones de caza en frontera con Colombia por disputa en la isla Santa Rosa, Loreto

A inicios de agosto de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tensó las relaciones diplomáticas con el Perú luego de afirmar que la isla de Santa Rosa, ubicada en Loreto, es parte del territorio colombiano. Dicha disputa aborda el tratado fronterizo de Río de Janeiro, firmado en 1933, que concedió al país caribeño la zona de Leticia, que actualmente peligra su salida al río Amazonas debido al desplazamiento del afluente.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que supuestamente Perú desplegó tanques, buques de guerra y aviones de caza rusos y franceses en las fronteras con Colombia como maniobras de evasión, acompañados de presuntas grabaciones de desfiles militares. No obstante, la información es falsa y los videos fueron generados con inteligencia artificial.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más viralizado se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 160.000 visualizaciones, 3.300 reacciones, 169 comentarios y fue compartido 331 veces.

Perú no envío ni tanques, buques o aviones caza a frontera con Colombia

Tras realizar búsquedas con palabras clave como "envío + unidades + militares + peru + conflicto + isla + santa + rosa", encontramos que el Perú no envió unidades militares motorizados, como los tanques, aviones o buques, sino solo patrullas de infantería y patrullas anfibias.

Este despliegue de unidades y tropas ocurre luego de que el precandidato colombiano Daniel Quintero izase la bandera de Colombia en una parte alejada de la isla, por lo cual fue considerado como un acto provocativo a la soberanía del Perú. También se reportó un grupo de topógrafos colombianos que intentaron realizar tareas en tierra peruana, al igual que un caza del país caribeño sobrevolando el espacio aéreo del país vecino.

Este cambio de guardia se efectuó el 12 de agosto de 2025, donde se envió 20 soldados del Ejército del Perú a patrullar las calles de la isla Santa Rosa, además de una patrulla fluvial en la triple frontera, entre Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).

También la Policía Nacional del Perú (PNP), intensificó su presencia en Chinería con el envío de 13 policías más, lo que incrementó 26 efectivos vigilando la zona limítrofe. Con ello, se busca que el orden interno se cumpla para la tranquilidad de la población local, quienes se han mostrado con temor por las tensiones diplomáticas de ambos países.

Por otro lado, también sometimos uno de los fotogramas del bulo al programa de detección Hive Moderation. El resultado arrojó que más del 74% del material fue compuesto con IA.

Conclusión

El Perú no envió tanques, buques de guerra ni aviones de caza a la frontera con Colombia para defender la soberanía de la isla de Chinería, tampoco realizó desfiles militares como parte de una maniobra disuasoria. El gobierno peruano solo reforzó la vigilancia de la isla con botes patrulla de la Marina de Guerra y el Ejército del Perú, además de enviar más efectivos policiales en la zona dispuitada. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

