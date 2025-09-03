Sicarios asesinaron a diplomático de Indonesia

Zetro Leonardo Purba perdió la vida tras un atentado en su casa de Lince | Foto: Composición de El Popular

Zetro Leonardo Purba perdió la vida tras un atentado en su casa de Lince | Foto: Composición de El Popular

El asesinato del funcionario de la embajada de Indonesia en el Perú, Zetro Leonardo Purba, de 40 años, ocurrido el último lunes, en el distrito de Lince, ha puesto en evidencia ante la mirada internacional la grave crisis de inseguridad por la que atraviesa el país.



Según pudo verificar este diario, Zetro Leonardo no cuenta con antecedentes policiales en nuestro país. En medio del hermetismo que existe alrededor de este caso, fuentes policiales revelaron la posible causa del ataque.

“Hay equipos desplegados en Risso. La víctima no está relacionada con el proxenetismo, pero habría tenido cercanía o relación con una mujer que labora en la zona y en la muerte estaría involucrado un sujeto apodado El Chino”, contó un agente cercano al caso.



“En el teléfono del fallecido se han encontrado varios números, al parecer de chicas, con códigos de Venezuela y Colombia. Se están rastreando. Al parecer, solía frecuentar el lugar”, añadió.



Según información policial, ‘el Chino’ sería cabecilla de la banda ‘One Family’, dedicada a la explotación sexual, extorsión y sicariato.

Carlos Malaver, ministro del Interior, afirmó que las primeras pesquisas sugieren que el asesinato se realizó bajo la modalidad de sicariato.

“Esto es un homicidio calificado en la modalidad de sicariato por la forma en la que ha ocurrido, no se le ha sustraído nada, lo estuvieron esperando y los impactos fueron a la cabeza. Directamente, querían quitarle la vida (…) no descartamos nada, estamos en investigación”, sostuvo.

El crimen

De acuerdo con testigos, los criminales que acabaron con su vida llegaron en una moto, lo interceptaron mientras se trasladaba en bicicleta y le dispararon en tres ocasiones.



Testigos señalaron un movimiento sospechoso. “En el taller de artefactos de la cuadra, un sujeto que parecía hacer guardia en moto se acercó a preguntar si arreglaban televisores, algo ilógico”, contaron.



Ayer, la familia de la víctima fue trasladada a otro lugar. Esto fue consecuencia del pedido del ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, quien solicitó a las autoridades peruanas reforzar las medidas de seguridad para el personal diplomático de su país y sus familias.

¿Quién era Zetro?

La víctima era diplomático de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Ocupó diversos cargos antes de ser destacado a la embajada de Indonesia en Lima como canciller junior.



De 2019 a 2022, Zetro trabajó en el Consulado General de Indonesia en Melbourne (Australia) como Tesorero y Administrador de la Casa (BPKRT).



Era licenciado en contabilidad, también obtuvo su certificación de tesorero estatal.



En 2024, Zetro fue nombrado Subgerente de Desempeño Organizacional en la Secretaría de la Dirección General de Cooperación de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).



Posteriormente, fue asignado a Lima. Llegó acompañado de su esposa y sus hijos hace cinco meses. No hablaba español. Se desplazaba en bicicleta por las tardes, por la cercanía de su residencia con la sede diplomática.

Clave

El asesinato de este diplomático de Indonesia resulta ser polémico porque se da poco después de la visita de la presidenta Dina Boluarte a este país, donde se procuró afianzar nuestros vínculos comerciales. Indonesia ha sufrido una grave revuelta popular en los últimos días.