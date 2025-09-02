Prensa de Indonesia lamenta asesinato de diplomático Leonardo Zetro Purba en Lince: "Un trauma"

La prensa de Indonesia pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen. Foto: Composición LR/Silvana Quiñonez

La prensa de Indonesia pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen. Foto: Composición LR/Silvana Quiñonez

A través de un comunicado, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia expresó sus condolencias por el fallecimiento del diplomático Zetro Leonardo Purba, quien se desempeñaba como funcionario de la Embajada de la República de Indonesia (KBRI) en Lima, Perú. La víctima falleció el pasado 1 de setiembre tras un tiroteo perpetrado por desconocidos en la zona de la av. César Vallejo, en el distrito de Lince.

En tanto, la Policía Nacional del Perú comunicó sus más sentidas condolencias a la familia del fallecido y aseguró que se garantizará el cumplimiento de todos sus derechos. En tanto, la esposa e hijos del funcionario se retiraron con maleta en mano del edificio en donde vivían. Sin dar declaraciones fueron trasladados en una camioneta roja.

Así reaccionó la prensa de Indonesia tras el asesinato de Zetro Leonardo Purba

En Indonesia, medios de comunicación como JawaPos, SuaraMerdeka, Purwokerto, MediaIndonesia y Tempo replicaron la noticia del asesinato del diplomático Zetro Purba. En algunos casos, las plataformas digitales consideraron como "una tragedia" el asesinato que ha dejado a una familia sin la cabeza del hogar. De igual forma, resaltaron la trayectoria profesional del funcionario de la embajada y lo describieron como una personal tranquila.

Publicación de JawasPos tras el asesinato. Foto: Jawaspos.com

Medio de Indonesia resaltó que la víctima solo estuvo 5 meses en el cargo. Foto: Suaramerdeka

El medio web Kompas brindó el pronunciamiento de las autoridades de Indonesia. Foto: Kompas

Hicieron un llamado a las autoridades, pues considerar que el crimen ha significado un dolor irreparable para la familia de Zetro Purba. Por ello, pidieron que continúen las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables del asesinato. Incluso, citaron la opinión de figuras políticas de Indonesia como Sukamta, vicepresidente de la Comisión I de la Cámara de Representantes de Indonesia, quien consideran este hecho como inaceptable.

Cancillería del Perú lamentó el crimen contra diplomático de Indonesia

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió un comunicado este 2 de setiembre, en donde lamenta el asesinato del señor Zetro Leonardo Purba ocurrido en los exteriores de su residencia. "Apenas conocido el atentado, se dispuso a tomar las medidas correspondientes para asistir al embajador de Indonesia en el Perú en todas las diligencias de este caso", se lee en el pronunciamiento.

Por último, la Cancillería aseguró que están en constante comunicación con la embajada de Indonesia a fin de brindar todo el apoyo necesario para que las investigaciones del caso sigan su curso. En tanto, las diligencias de repatriación del cuerpo de Zetro Leonardo Purba están a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia.

