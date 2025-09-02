HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

De acuerdo con los testigos, el asesinato habría sido premeditado, pues el sicario esperó e interceptó al funcionario Zetro Leonardo Purba en los exteriores de su residencia en Lince.

La Policía Nacional del Perú lamentó lo sucedido en sus redes sociales. Foto: Composición LR
La Policía Nacional del Perú lamentó lo sucedido en sus redes sociales. Foto: Composición LR

Durante la noche del 1 de setiembre, Zetro Leonardo Purba (40), funcionario de la embajada de Indonesia en Perú, fue acribillado en los exteriores de su residencia en la cuadra tres de la avenida César Vallejo, en el distrito de Lince, cuando se encontraba a bordo de su bicicleta. Las cámaras de seguridad de la avenida captaron el ataque que habría sido premeditado, pues se ve a un sujeto esperando a Purba en las afueras del edificio.

Uno de los sicarios lo interceptó justo cuando el diplomático se disponía a ingresar a su residencia. En tanto, un segundo cómplice esperaba a bordo de una moto lineal para emprender la huida. El ataque se ejecutó frente a dos testigos, quienes se resguardaron tras los disparos.

PUEDES VER: Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

lr.pe

Cámaras captan ataque de sicario contra diplomático de Indonesia

De acuerdo con los testigos de la zona, una motocicleta merodeaba los exteriores de la residencia de Purba desde el 29 de agosto. Por ello, consideran que el ataque contra el funcionario ya habría sido planificado. "Exacto, hace tres una moto estaba en la esquina. El copiloto del vehículo estuvo merodeando aquí y viendo al edificio. Incluso, preguntó si arreglaban televisores, algo ilógico. Pero siguió merodeando como si estuviera esperando a alguien", sostuvo un vecino.

Efectivos policiales tras el asesinato de Zetro Purba. Foto: Francisco Erazzo.

Efectivos policiales tras el asesinato de Zetro Purba. Foto: Francisco Erazzo.

El testimonio del residente concuerda con las imágenes que captaron las cámaras de seguridad, pues el día del ataque se vio a un sujeto esperando que llegara Zetro Purba. "(La víctima) Era un señor tranquilo, no se metía con nadie. Pero bueno, ya está en manos de la Policía de Investigación", acotó el residente.

En tanto, Irwan Butapierre, diplomático de la embajada de Indonesia en nuestro país, aseguró que "Perú es un país inseguro", pues su colega fue acribillado en varias ocasiones. "Dicen que siete veces le dispararon y falleció durante su traslado al hospital. Tres impactos habría recibido en el cuello. Él es de mi mismo trabajo en la embajada. Era muy tranquilo y jefe de la familia, siempre les daba prioridad. No hablaba español, solo unas palabras", sostuvo Butapierre tras revelar que la víctima tenía una esposa y tres hijos, quienes vivían en la residencia de Lince.

PUEDES VER: Mujer encuentra a ladrón dentro de su casa en Lince: hija alertó a su madre tras escuchar un ruido desde su cocina

lr.pe

¿Quién fue Zetro Leonardo Purba, funcionario de Indonesia asesinado en Perú?

El funcionario había completado su servicio como Tesorero y Planificador de hogares (BPKRT) en el Consulado General de Indonesia en Melbourne, Australia, entre 2019 y 2022. Tras culminar su mandato, regresó a Yakarta, capital de Indonesia, en donde continuó sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cabe resaltar que él fue ampliamente reconocido por su dedicación y contribución al consulado.

Desde hace cinco meses, la víctima residía en un departamento alquilado cerca al parque Ramón Castilla, junto a su familia. Tras el crimen, el Ministerio de Exteriores de Indonesia lamentó lo sucedido y emitió sus condolencias a la familia del fallecido. Además, en su comunicado exhortaron a las autoridades peruanas a continuar con las investigaciones para determinar el móvil del crimen mientras se inicia un proceso de repatriación a Indonesia.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

