Sociedad

“El celular de Zetro hablará”, aseguran agentes que investigan crimen de diplomático

En una primera inspección al teléfono se habría encontrado comunicaciones con números desconocidos. Es una prueba fundamental, junto al testimonio de familiares y amigos que conocían al detalle los movimientos de Zetro Leonardo Purba, asesinado la noche del lunes en Lince.

El crimen de Zetro Leonardo Purba es investigado por agentes de la Dirincri.
El crimen de Zetro Leonardo Purba es investigado por agentes de la Dirincri. | Foto: Composición de El Popular

La Dirección de Investigación Criminal está convencida que la clave para resolver el crimen del funcionario indonesio, Zetro Leonardo Purba está en su celular. En una primera inspección al teléfono se habría encontrado comunicaciones con números desconocidos que se produjeron el mismo día del asesinato.

“El teléfono se convierte en una prueba fundamental junto al testimonio de familiares, amigos y socios de quienes conocía en detalle los movimientos de la víctima”, explica una fuente del caso.

Antes de adentrarse en la pista de los números desconocidos, conviene conocer en detalle la reconstrucción que los agentes de la División de Homicidios trazaron de las horas previas al homicidio. Cada dato recolectado es clave.

PUEDES VER: Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

lr.pe

En base a cámaras de seguridad y testimonios de la viuda se podrá establecer también la ruta que siguió desde que salió del trabajo con dirección a la residencia que ocupaba en Lince.

“No tenemos ninguna duda que se trató de un asesinato por encargo”, dijo un agente de la Dirincri. Y agregó: que “el celular hablará”.

En esa línea se tejen varias hipótesis para determinar el móvil del crimen. Podría tratarse de un caso de trata, de tráfico ilícito de drogas, también de minería o incluso sentimental. La policía baraja estas y otras líneas de investigación.

En ese sentido, el ministro del Interior, Carlos Malaver, se reunió esta mañana con el jefe de Estado Mayor General de la PNP, general Oscar Arriola, el director de la Dirincri, general Marco Conde, y el jefe de la División de Homicidio coronel Carlos Morales Guevara.

La cita fue para verificar y coordinar los avances en las investigaciones en torno a la muerte del ciudadano indonesio Zetro Leonardo Purba quien vivía en Lima con su esposa y sus tres hijas desde abril.

El funcionario cumplía funciones diplomáticas en la embajada de Indonesia en Lima. La noche del lunes fue victimado por sicarios cuando regresaba a casa en bicicleta.

En un video de cámaras de seguridad quedó registrado cuando un sujeto que llevaba puesto un casco de color naranja se acerca al funcionario y le dispara tres veces. Luego el sicario se aproxima y le dispara en la cabeza. Finalmente huyó con su cómplice que lo esperaba en una motocicleta.

PUEDES VER: Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

lr.pe

De acuerdo a América TV, durante su estancia en el país, Purba compartió momentos familiares en redes sociales. Se le vio paseando con sus hijas por el malecón, comiendo en restaurantes limeños y divirtiéndose en la Granja Villa. El 10 de junio celebró el cumpleaños de su esposa, el 12 de agosto el suyo, y cinco días después los 80 años de independencia de Indonesia.

Hasta antes de morir ejercía el cargo de joven canciller organizador en la misión diplomática. Antes, había trabajado en el consulado de Indonesia en Australia (2019–2022) y luego en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta.

Y, mientras la presidenta Dina Boluarte se comprometió a una investigación exhaustiva para dar con los responsables de este crimen, en medios de Yakarta trataron el caso con titulares como “Indonesia busca protección judicial tras asesinato de personal de embajada en Perú”.

