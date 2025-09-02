Proponen mejorar la infraestructura y tecnología en los centros penitenciarios y evitar la construcción del penal El Frontón. | Foto: composición LR | Minedu Andina

El penal El Frontón planea ser reconstruido por el actual Gobierno de la presidenta Dina Boluarte para recluir a delincuentes sentenciados por delitos graves. Sin embargo, este proyecto genera controversia, debido a que varios expertos que se han manifestado en contra de la creación de dicho establecimiento penitenciario y proponen otras alternativas más económicas. Uno de los críticos del proyecto es el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, quien considera que hay soluciones más eficientes para mejorar el hacinamiento en las cárceles y la eficiencia de estos.

Váldes propone que en lugar de crear una nueva cárcel, se deberían considerar medidas como el uso de grilletes electrónicos, la ampliación de penales existentes y una mejor clasificación de los reos. "Se deben hasta liberar algunos que ya tienen 3/4 partes de su condena cumplidas, y poner grilletes electrónicos por delitos menores", añadió.

El exviceministro también resaltó una problemática en particular: las personas que están encarceladas por omisión de alimentos. En ese sentido, indicó que en el Perú hay más presos por dicho delito que por extorsión.

"Por extorsión hay 1350 presos y por omisión de alimentos 2600 o 2500. Entonces, las personas que están por omisión de alimentos deberían tener grilletes electrónicos y reglas de conducta. Deben ponerse a trabajar y darle a la familia lo que tienen que pagar", señaló.

Por su parte, la abogada penalista Jackeline López también se manifestó acerca la creación del penal El Frontón y señaló que su reapertura implicaría “una regresión a las razones por las cuales fue cerrado”. En esa línea, recordó que este espacio se convirtió en el escenario de “una de las masacres más graves durante el conflicto armado interno”.

“El lugar estaría vinculado a violaciones de derechos humanos reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte vs. Perú (2000). Su reutilización como cárcel sería percibida como una repetición de prácticas que pueden ser consideradas tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición expresa internacional por parte del Perú, de tal manera que, cualquier intento de reabrir un penal como El Frontón podría generar nuevas demandas internacionales y sanciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló.

Las soluciones que no son El Frontón

Otras de las opciones que expuso el exfuncionario Váldes, ante la sobrepoblación en los penales, es la posibilidad de que los reos mayores de 70 años, que hayan cometido delitos graves, pueden cumplir sus penas realizando trabajos comunitarios. Además, sugirió mejorar la clasificación de los internos para garantizar que las cárceles sean utilizadas de manera eficiente. "Hay penales que no tienen hacinamiento, sino subpoblación. Están por debajo de lo que pueden recibir", dijo.

Asimismo, indicó que los detenidos que continúan siendo evaluados y en proceso judicial deben estar ubicados en lugares cerca de donde se está llevando su caso. "Hablamos de que el 70% de los internos están sentenciados y 30% en proceso. Hay que analizar, hacerlo con seriedad, no usar esto como una suerte de trampolin para la popularidad", añadió.

A su vez, la letrada López indicó que las medidas alternativas para promover el deshacinamiento son la aplicación de la vigilancia electrónica personal, la excepcionalidad de la aplicación de la prisión preventiva y la aceptación de beneficios penitenciarios. “Estas constituyen formas de descongestionamiento eficaces para promover de manera real esta crisis carcelaria, más aún cuando las cárceles peruanas han sido declaradas como estado de cosas inconstitucionales y se ha ampliado hasta el 2030 para reducir dicho hacinamiento”, agregó.

Mejor infraestructura y tecnología

Valdés señaló que se podría mejorar la infraestructura y tecnología en los centros penitenciarios para garantizar una mayor seguridad. Además, indicó que construir una celda en El Frontón costaría diez veces más que hacerla en el penal de Ancón y que en esta última cárcel hay espacio disponible para hacer un pabellón con la misma cantidad de internos.

Asimismo, sugirió la implementación de tecnologías más avanzadas en los penales para detectar celulares, armas y drogas, e incluso impedir llamadas. "Si dicen que en el frontón los internos no se podrían comunicar con otras personas. Sí, seguramente, pero eso es cuestión de tecnología. No se tiene que gastar un chorro de plata para construir un penal cuando con la décima parte puedes tener penales muy seguros y con alta tecnología que impidan las llamadas telefónicas", manifestó.

"Lo que se debe hacer es controlar el acceso a todos los penales y poner máquinas de rayos X para detectar teléfonos celulares, armas, drogas y eso hay que entregárselo a un sector privado, a un tercero que no sea el INPE para poder tener balance y control", indicó.

Además, señaló que la construcción de nuevos penales se pueden realizar en lugares más apartados, donde los costos de logística sean menores y se evite la necesidad de trasladar agua y combustible para que pueda funcionar. "Este proyecto no tiene ni pies, ni cabeza", finalizó.

Costo de grilletes electrónicos y otras tecnologías

El costo de los grilletes electrónicos en el Perú varía entre los S/25 y S/ 30 diarios por persona, lo que equivale a una inversión mensual entre S/750 y S/900. Estos dispositivos son una alternativa al internamiento en las cárceles, debido a que permiten el monitoreo remoto de los reclusos y se consideran una solución para reducir la sobrepoblación carcelaria.

Por otro lado, las inversiones en infraestructura y tecnologías de seguridad en las cárceles, como los rayos X para detectar celulares, armas y drogas, son mayores, debido a la necesidad de equipos especializados, mantenimiento y capacitación del personal. A pesar de ello, la construcción del penal El Frontón implicaría un gasto aún mayor, ya que también se requerirían esos recursos tecnológicos, así como la implementación de elementos esenciales como agua, luz y sistemas de saneamiento.

