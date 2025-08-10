HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

PNP pide perdón y detiene a 3 policías que golpearon brutalmente a mujeres en Cañete: "Fue un abuso de autoridad"

La Policía Nacional del Perú informó que los tres policías que agredieron a las mujeres, durante un operativo en Cañete, se encuentran detenidos en el departamento de investigación criminal de Chilca.

El Centro de Emergencia Mujer y Poblaciones Vulnerables y las autoridades de Cañete buscan esclarecer el caso y garantizar la protección a las mujeres agredidas por policías.
El Centro de Emergencia Mujer y Poblaciones Vulnerables y las autoridades de Cañete buscan esclarecer el caso y garantizar la protección a las mujeres agredidas por policías. | Foto: composición LR | Latina Televisión

La Policía Nacional del Perú (PNP) se pronunció sobre la agresión que cometieron tres efectivos policiales en contra de mujeres durante un desalojo en Cañete. Asimismo, detuvo a los agentes implicados para que enfrenten una investigación y sean juzgados por presunto abuso de autoridad. "Los tres efectivos policiales se encuentra en calidad de detenidos en el departamento de investigación criminal de Chilca por abuso de autoridad", declaró el general de la PNP Javier Infante, jefe policial Lima Sur, en diálogo con Latina Televisión.

PUEDES VER: Policía es captado mientras agredía a mujer en puerta de discoteca de Ayacucho: no recibirá prisión preventiva

lr.pe

Efectivos agredieron a mujeres en Cañete: PNP pide perdón

A través de las redes sociales difundió un video que muestra a los policías de la comisaría de Chilca agredir violentamente a mujeres. En el material audiovisual, se observa a agentes de la PNP usar su fuerza para reducir a dos de las mujeres y agredirlas cuando se encontraban en el piso. Al respecto, el general Infante de la PNP pidió disculpas y condenó los actos ilícitos cometidos por los agentes policiales.

"Nosotros ofrecemos las disculpas del caso porque este fue un exceso y un abuso de autoridad por parte del personal policial en el ejercicio de sus funciones", manifestó.

Asimismo, el abogado de las víctimas informó que el padre presentó una denuncia por usurpación ante la comisaría de Chilca. Sin embargo, la Policía acudió al lugar y las agredió. "En vez de defender a las tres mujeres, han ido en contra de ellas", declaró el abogado Paul Cárdenas.

PUEDES VER: Recién casados terminan golpeados por policías durante su fiesta de matrimonio en Trujillo: estuvieron detenidos 3 días

lr.pe

Ministerio de la Mujer y autoridades de Cañete buscan brindar protección a víctimas

Además de la PNP y el Ministerio Público, el personal del Centro de Emergencia Mujer y Poblaciones Vulnerables y las autoridades de Cañete investigan el caso para esclarecer los hechos y garantizar protección a las víctimas y sus familiares.

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sujeto agrede y muerde a policía para evitar intervención tras discutir con su pareja en Surco: "Mi mamá es juez"

Sujeto agrede y muerde a policía para evitar intervención tras discutir con su pareja en Surco: "Mi mamá es juez"

LEER MÁS
Cámaras captan brutal agresión contra policías en plena vía pública, en Cercado de Lima

Cámaras captan brutal agresión contra policías en plena vía pública, en Cercado de Lima

LEER MÁS
PNP pide entre 8 a 12 años de prisión para agresores de mujeres policías en el Cercado de Lima

PNP pide entre 8 a 12 años de prisión para agresores de mujeres policías en el Cercado de Lima

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS
Desaparece censista en La Libertad: búsqueda masiva con drones moviliza a autoridades y más de 100 vecinos en la región

Desaparece censista en La Libertad: búsqueda masiva con drones moviliza a autoridades y más de 100 vecinos en la región

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Sociedad

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota