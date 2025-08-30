Los más de 50 alumnos fueron trasladados a los centros médicos por el personal de serenazgo y paramédicos de Cañete. Foto: Composición LR/Vladimir Rojas

Durante las 11 de la mañana del sábado 30 de agosto, más de 50 escolares sufrieron desmayos producto del golpe de calor durante el desfile que se desarrollaba en la autopista San Vicente-Imperial como parte de los actos de celebración por los 469 años de la fundación de Cañete.

Ante el reporte de lo sucedido, efectivos de Serenazgo junto con paramédicos fueron quienes desarrollaron el trabajo de traslado de las decenas de alumnos a los centros médicos y de EsSalud. Los menores afectados se encontraban en camillas mientras recibían la atención médica necesaria.

Decenas de alumnos se desmayan durante desfile escolar por el aniversario de Cañete

Debido a la magnitud del incidente, el desfile escolar por el aniversario de Cañete tuvo que ser postergado, pues era la primera vez que ocurría un hecho como este. Incluso, el propio alcalde José Tomás Alcántara se apersonó al lugar para atender directamente a los menores y ordenar adecuadamente el traslado.

Pese a la emergencia, la Policía Nacional y las ambulancias del gobierno Regional de Lima no estuvieron presentes para atender a los alumnos. Afortunadamente, los escolares ya se encuentran en sus hogares y en buen estado de salud. Cabe resaltar que los afectados provenían de los distritos de Chilca, San Antonio, Santa Cruz de Flores, Mala, Asia, Pacaran e Imperial.

Pronunciamiento del alcalde de Cañete tras el incidente

El alcalde José Tomás Alcántara lamentó el incidente en donde más de 50 alumnos se desmayaron, pues nunca antes se había registrado una emergencia de tal magnitud. "Lamentablemente, salió un sol que superó los grados que tenemos. Nadie lo había previsto". No obstante, el burgomaestre aclaró que sí existió un plan de contingencia, pues indicó que había carpas instaladas con personal médico y de Defensa Civil en distintos puntos.

"Teníamos todo equipado, pero nunca esperamos la cantidad de jóvenes afectados en este momento. Los que se desmayaron son aproximadamente 50 y algo más", precisó el alcalde. Por último, sostuvo que no llegó a un acuerdo con las autoridades de la Policía Nacional cuando la emergencia empezó, lo cual es materia de investigación.

