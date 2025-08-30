HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
INPE y PNP controlan motín en penal
INPE y PNP controlan motín en penal     INPE y PNP controlan motín en penal     INPE y PNP controlan motín en penal     
Sociedad

Más de 50 escolares se desmayan en pleno desfile escolar por la golpe de calor durante Aniversario de Cañete

Los alumnos sufrieron desmayos producto del golpe de calor registrado en horas de la mañana de este 30 de agosto. Serenazgo y paramédicos trasladaron a los menores a los centros médicos.

Los más de 50 alumnos fueron trasladados a los centros médicos por el personal de serenazgo y paramédicos de Cañete. Foto: Composición LR/Vladimir Rojas
Los más de 50 alumnos fueron trasladados a los centros médicos por el personal de serenazgo y paramédicos de Cañete. Foto: Composición LR/Vladimir Rojas

Durante las 11 de la mañana del sábado 30 de agosto, más de 50 escolares sufrieron desmayos producto del golpe de calor durante el desfile que se desarrollaba en la autopista San Vicente-Imperial como parte de los actos de celebración por los 469 años de la fundación de Cañete.

Ante el reporte de lo sucedido, efectivos de Serenazgo junto con paramédicos fueron quienes desarrollaron el trabajo de traslado de las decenas de alumnos a los centros médicos y de EsSalud. Los menores afectados se encontraban en camillas mientras recibían la atención médica necesaria.

PUEDES VER: Pueblo de Cañete exige justicia por el secuestro y abuso de una escolar

lr.pe

Decenas de alumnos se desmayan durante desfile escolar por el aniversario de Cañete

Debido a la magnitud del incidente, el desfile escolar por el aniversario de Cañete tuvo que ser postergado, pues era la primera vez que ocurría un hecho como este. Incluso, el propio alcalde José Tomás Alcántara se apersonó al lugar para atender directamente a los menores y ordenar adecuadamente el traslado.

Pese a la emergencia, la Policía Nacional y las ambulancias del gobierno Regional de Lima no estuvieron presentes para atender a los alumnos. Afortunadamente, los escolares ya se encuentran en sus hogares y en buen estado de salud. Cabe resaltar que los afectados provenían de los distritos de Chilca, San Antonio, Santa Cruz de Flores, Mala, Asia, Pacaran e Imperial.

PUEDES VER: PNP pide perdón y detiene a 3 policías que golpearon brutalmente a mujeres en Cañete: "Fue un abuso de autoridad"

lr.pe

Pronunciamiento del alcalde de Cañete tras el incidente

El alcalde José Tomás Alcántara lamentó el incidente en donde más de 50 alumnos se desmayaron, pues nunca antes se había registrado una emergencia de tal magnitud. "Lamentablemente, salió un sol que superó los grados que tenemos. Nadie lo había previsto". No obstante, el burgomaestre aclaró que sí existió un plan de contingencia, pues indicó que había carpas instaladas con personal médico y de Defensa Civil en distintos puntos.

"Teníamos todo equipado, pero nunca esperamos la cantidad de jóvenes afectados en este momento. Los que se desmayaron son aproximadamente 50 y algo más", precisó el alcalde. Por último, sostuvo que no llegó a un acuerdo con las autoridades de la Policía Nacional cuando la emergencia empezó, lo cual es materia de investigación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Pueblo de Cañete exige justicia por el secuestro y abuso de una escolar

Pueblo de Cañete exige justicia por el secuestro y abuso de una escolar

LEER MÁS
PNP pide perdón y detiene a 3 policías que golpearon brutalmente a mujeres en Cañete: "Fue un abuso de autoridad"

PNP pide perdón y detiene a 3 policías que golpearon brutalmente a mujeres en Cañete: "Fue un abuso de autoridad"

LEER MÁS
Difunden video de policías agrediendo a mujeres: efectivos ejecutaban desalojo en Chilca, Cañete

Difunden video de policías agrediendo a mujeres: efectivos ejecutaban desalojo en Chilca, Cañete

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
Municipalidad de Surquillo multa con más de S/7.000 a adulta mayor por podar árbol frente a su casa: ramas chocaban con cables eléctricos

Municipalidad de Surquillo multa con más de S/7.000 a adulta mayor por podar árbol frente a su casa: ramas chocaban con cables eléctricos

LEER MÁS
INPE y PNP controlan motín en penal de Cajamarca: dos agentes de seguridad estuvieron como rehenes

INPE y PNP controlan motín en penal de Cajamarca: dos agentes de seguridad estuvieron como rehenes

LEER MÁS
Detienen a falsa enfermera por secuestrar a recién nacida en Hospital de Trujillo: bebé regresa con su madre

Detienen a falsa enfermera por secuestrar a recién nacida en Hospital de Trujillo: bebé regresa con su madre

LEER MÁS
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
La joven española que huyó de su familia y fue secuestrada por un falso profeta peruano: apareció después de 548 días con un bebé

La joven española que huyó de su familia y fue secuestrada por un falso profeta peruano: apareció después de 548 días con un bebé

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota