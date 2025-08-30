Más de 50 escolares se desmayan en pleno desfile escolar por la golpe de calor durante Aniversario de Cañete
Los alumnos sufrieron desmayos producto del golpe de calor registrado en horas de la mañana de este 30 de agosto. Serenazgo y paramédicos trasladaron a los menores a los centros médicos.
- La Kábala: resultados, jugada ganadora y Pozo Buenazo del sorteo de 28 de agosto
- Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos
Durante las 11 de la mañana del sábado 30 de agosto, más de 50 escolares sufrieron desmayos producto del golpe de calor durante el desfile que se desarrollaba en la autopista San Vicente-Imperial como parte de los actos de celebración por los 469 años de la fundación de Cañete.
Ante el reporte de lo sucedido, efectivos de Serenazgo junto con paramédicos fueron quienes desarrollaron el trabajo de traslado de las decenas de alumnos a los centros médicos y de EsSalud. Los menores afectados se encontraban en camillas mientras recibían la atención médica necesaria.
Decenas de alumnos se desmayan durante desfile escolar por el aniversario de Cañete
Debido a la magnitud del incidente, el desfile escolar por el aniversario de Cañete tuvo que ser postergado, pues era la primera vez que ocurría un hecho como este. Incluso, el propio alcalde José Tomás Alcántara se apersonó al lugar para atender directamente a los menores y ordenar adecuadamente el traslado.
Pese a la emergencia, la Policía Nacional y las ambulancias del gobierno Regional de Lima no estuvieron presentes para atender a los alumnos. Afortunadamente, los escolares ya se encuentran en sus hogares y en buen estado de salud. Cabe resaltar que los afectados provenían de los distritos de Chilca, San Antonio, Santa Cruz de Flores, Mala, Asia, Pacaran e Imperial.
PUEDES VER: PNP pide perdón y detiene a 3 policías que golpearon brutalmente a mujeres en Cañete: "Fue un abuso de autoridad"
Pronunciamiento del alcalde de Cañete tras el incidente
El alcalde José Tomás Alcántara lamentó el incidente en donde más de 50 alumnos se desmayaron, pues nunca antes se había registrado una emergencia de tal magnitud. "Lamentablemente, salió un sol que superó los grados que tenemos. Nadie lo había previsto". No obstante, el burgomaestre aclaró que sí existió un plan de contingencia, pues indicó que había carpas instaladas con personal médico y de Defensa Civil en distintos puntos.
"Teníamos todo equipado, pero nunca esperamos la cantidad de jóvenes afectados en este momento. Los que se desmayaron son aproximadamente 50 y algo más", precisó el alcalde. Por último, sostuvo que no llegó a un acuerdo con las autoridades de la Policía Nacional cuando la emergencia empezó, lo cual es materia de investigación.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.