A través de un comunicado en sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú anunció la repatriación de Lady Mayumi Navarro Nizama, una joven madre de 27 años originaria de Piura, quien había sido reportada como desaparecida desde el 13 de agosto. Navarro fue encontrada en Colombia, donde denunció haber sido víctima de una presunta red de trata de personas.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Cancillería, el Consulado General del Perú en Bogotá se encuentra gestionando los trámites necesarios para el regreso de la joven al Perú, mientras las autoridades investigan las posibles circunstancias de la desaparición en la que estaría implicada una organización delictiva.

¿Cómo desapareció la joven peruana? Esto es lo que sabe tras ser encontrada en Colombia

La familia de Lady Navarro relató que la joven había salido de su hogar con la intención de buscar empleo en Sechura. Sin embargo, al no encontrar trabajo, decidió regresar, aunque su ruta se habría desviado inesperadamente. De acuerdo con la información de testigos, la joven fue vista abordando un transporte hacia la localidad de La Arena, descendiendo finalmente en Piura, y desde ese momento no se tuvo más información sobre su paradero.

La situación empeoró para los familiares de Navarro cuando pasaron días sin saber nada de ella. Sin embargo, las cámaras de seguridad del lugar de la desaparición la captaron acompañada de un hombre en el terminal terrestre Gechisa, donde compraron boletos para salir de la ciudad. Luego de casi dos semanas, el 28 de agosto la familia recibió una llamada desde Colombia, en donde comerciantes de Bogotá informaron al esposo de Navarro que la habían encontrado sola en la calle de la localidad de Florida, en Valle del Cauca. Tras ello, enviaron fotos y videos para confirmar su identidad.

Tras ser encontrada, la joven aseguró que se había escapado de un hombre que la habría tenido raptada. "Me he perdido, me andan buscando, me he escapado del hombre. Me tenía raptada", relató a quienes le prestaron ayuda en la ciudad de Bogotá. Dicho testimonio fue compartido por sus familiares y difundidos en los medios de comunicación nacionales. Por ello, las autoridades investigan si el hecho se trata de un delito de trata de personas o secuestro.

Cancillería coordina repatriación de la joven peruana encontrada en Colombia

La compatriota se encuentra bajo la supervisión de las autoridades de Protección del Bienestar Familiar de Colombia y recibe atención médica especializada en el hospital Benjamin Barney. En tanto, el Consulado General de Bogotá está gestionando los trámites y acciones para concretar el regreso seguro de la joven peruana para este martes 2 de setiembre. Por ello, funcionarios de la Cancillería están en contacto constante con las autoridades médicas y de asistencia social colombianas para la repatriación.

"Funcionarios de la Cancillería a cargo de la Asistencia a los connacionales en el exterior, en coordinación con el Consulado General en Bogotá, informan que la joven sostuvo comunicación, a través de videollamada, con su familia en Perú, quienes pudieron comprobar que está recibiendo la atención correspondiente", se lee en el comunicado.

