Piura: crónica de una crisis hídrica anunciada

El déficit de agua en la región Piura se avizoraba desde los primeros meses del año, pero las autoridades respondieron recién cuando la población denunció la falta del servicio por varios días. “¿Qué está pasando?”, se preguntaban. Según César Quevedo, dirigente de El Chilcal, “estamos viviendo las consecuencias de la falta de prevención de muchos años”.

El gerente de la EPS Grau, Marco Vargas Trelles, reveló entonces que el reservorio Poechos, que surte de agua a las provincias de Piura, Paita, Sullana y Talara, tenía un gran déficit debido a la ausencia de lluvias. “Según la última batimetría (medición topográfica en agua) de los 92 millones de metros cúbicos que debería tener (Poechos), solo hay 14 millones y, si se usan solo para consumo humano, tendremos agua para un mes”, explicó.

Esto encendió los ánimos en la población, sobre todo en aquellas familias que llevan días comprando agua para cubrir sus necesidades básicas.

Con sed. La población se abastece de camiones cisterna, pero estos no llegan con frecuencia. Foto: La República

Tiempo de sequía

“Es una lección. Pasamos de tener inundaciones a tener una crisis por sequía, no es posible tener tantas bendiciones (lluvias) y que las desperdiciemos por no tener reservorios o un estudio de los acuíferos”, señala Marco Vargas, quien reconoce que la falta de financiamiento agudiza el problema.

Vargas Trelles explica también que el reservorio de Poechos debería almacenar cerca de 1.000 millones de metros cúbicos; sin embargo, nunca se ha descolmatado, por lo que 651 millones de metros cúbicos del coloso es sedimento, lo que disminuye su capacidad en más del 60%.

A este problema se suma que nunca se han ejecutado más reservorios en Piura y solo se depende de Poechos.

Se seca. Poechos es el único reservorio que tiene Piura. Foto: La República

Sin plan de contingencia

Ahora bien, la crisis hídrica no solo afecta a la población; pues más de 80.000 hectáreas de cultivo también se han visto afectadas. Ante ello, en su desesperación, algunos agricultores se han organizado para extraer ilegalmente agua del canal Daniel Escobar, evitando con ello que esta llegue a la planta de tratamiento de Curumuy, donde se habilita el recurso para el consumo poblacional.

Ante ello, la EPS Grau anunció el corte temporal del suministro y envió cuadrillas de vigilancia. Mientras tanto, se ha dispuesto la distribución de agua potable a través de cisternas. No obstante, muchos sectores están fuera de esta lista debido a la falta de logística.

“Una cisterna de 20 metros cúbicos no alcanza, necesitamos, por lo menos, tres”, manifiesta Jackeline Silva, moradora del AH La Primavera, donde son afectadas más de mil familias desde hace semanas.

En el AH Talarita, los moradores aseguran que nunca llegan las cisternas. Ellos deben acudir hasta el parque Niño Héroe en busca de un caño bajo para conectar una manguera y llenar, uno a uno, sus depósitos.

Pero no todos pueden esperar. Los vecinos del AH Micaela Bastidas optaron por cavar huecos en busca agua.

Silencio en el Gore

Y frente a esto, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, ha preferido guardar silencio. Esto motivó un plantón en los exteriores de la sede regional, que incluyó el bloqueo de vías. “Aquí estamos los pobres de Piura que no podemos comprar agua, aquí estamos los adultos mayores que nos cansamos de cargar baldes”, gritaba la moradora Martha Bayona.

En otros sectores como el A.H. Talarita del distrito de Castilla, el cual no se incluyó en el estado de emergencia, los vecinos deben ir a un parque en busca de un caño bajo para conectar manguera y abastecerse. Ahí no pasó la cisterna. Foto: La República

Por su parte, el dirigente del gremio Piura Convoca, Víctor Chunga, considera que aún hay tiempo de buscar una solución. “No estamos preparados para enfrentar una crisis hídrica”.

Y un día después de eso, la Contraloría General de la República intervino las oficinas del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), la institución encargada de garantizar el recurso hídrico para la región. De acuerdo al vicecontralor sectorial, Marco Argandoña, en 15 días se tendrá la primera apreciación del problema, sobre lo cual decidirán si efectúan una auditoría.

Durante la intervención, el PECHP aseguró que los 14 millones de metros cúbicos de agua que se anunciaron en días previos “son solo un valor referencial”, pues hace poco se ha contratado una empresa para realizar una nueva batimetría.

Esto generó una discusión entre el presidente del directorio del PECHP, Víctor Garrido Lecca, y el congresista Eduardo Castillo, quien le increpó la falta de acciones y la divulgación de información inexacta. “Que no hayan hecho una batimetría por años es bien irresponsable (…) Hoy tenemos problemas en los sembríos y no dejan que llegue el agua a la planta de Curumuy y no hay para la población”, dijo Castillo.

Ante este contexto, el vicecontralor reveló que también intervinieron la EPS Grau y la ANA para evaluar las causas que están motivando el déficit.

Y un mes después de escuchar el clamor de la población, el Consejo de Ministros dispuso declarar en emergencia por crisis hídrica a 34 distritos de Piura durante 60 días. El decreto excluye a la provincia de Sechura y otros distritos, entre ellos Castilla, que lleva varios días protestando. “Nos han dejado de lado”, se quejan los vecinos.

Más promesas

Tras la declaratoria de emergencia, el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, visitó Piura. Desde allí anunció la adquisición de cuatro electrobombas para aumentar el abastecimiento a la planta de tratamiento, la rehabilitación de 15 pozos y el desplazamiento de 17 cisternas para cubrir las zonas periféricas.

No obstante, la indignación del pueblo creció debido a que el ministro anunció que el agua retornaría a las casas en pocas horas, pero no sucedió.

Y al cierre de este informe, la ANA autorizó, a través de la resolución jefatural n.° 0427-2024-ANA, el uso de mayores volúmenes de agua subterránea para ser empleada en consumo humano y en el riego.

Suspenden las clases presenciales

La Dirección Regional de Educación de Piura (DRE Piura) anunció la suspensión de clases presenciales desde el 4 hasta el 15 de noviembre debido a la crisis hídrica que enfrentan 7 provincias de la región.

Asimismo, la DRE Piura informó que las actividades escolares y académicas se desarrollarán de manera virtual, con horarios que serán proporcionados por los docentes y comunicados en los próximos días. “Esta medida, adoptada en atención a la grave crisis hídrica que afecta a nuestra región, tiene como objetivo garantizar la seguridad y el bienestar de toda nuestra comunidad educativa”, se lee en su comunicado.

Senamhi advierte que no habrá lluvias fuertes hasta el próximo año en el norte

Piura y otras regiones del norte del país padecen una de las peores crisis hídricas de las últimas décadas, que ha llevado a que sus fuentes y espacios de almacenamiento de agua estén casi secos.

¿Hasta cuándo durará esta situación? El director zonal del Senamhi Piura, Jorge Carranza, señaló a La República que entre el 5 y el 9 de noviembre habrá un periodo de lluvias, pero muy bajo, de entre 5 y 6 milímetros, que no será suficiente para incrementar los caudales de los ríos ni el reservorio de Poechos.

Alerta. Reservorios y ríos tienen niveles críticos en Piura. Foto: La República

“Las lluvias que vamos a tener en la región serán muy bajas, y no alcanzarán para llenar un reservorio. Las verdaderas lluvias recién las veremos el próximo año, en los meses de febrero o marzo. Piura está pasando por un déficit muy grave”, explicó.

Asimismo, sostuvo que esta crisis hídrica se debe a los fenómenos de El Niño, que se han presentado consecutivamente y que generan un fuerte cambio climático en el país. “El 2023 fue considerado uno de los años más cálidos del planeta”, agregó.

También indicó que en Piura el litro de agua se está vendiendo a un excesivo precio a las personas y que un metro cúbico (1.000 litros) cuesta 1.000 soles, cantidad que, recalcó, solo alcanza para un día y medio. “Tendremos unos meses con escasez de lluvia y seguiremos soportando estos tiempos duros”, advirtió.