Sociedad

Alerta en Lima y otras 15 regiones del Perú por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

Un fenómeno metereológico que podría alcanzar una fuerte intensidad se desarrollará durante esta semana, según Senamhi. Desde la entidad, instaron a la población estar atenta y tomar precauciones ante posibles afectaciones.

Alerta naranja en Lima y otras 15 regiones por precipitaciones
Alerta naranja en Lima y otras 15 regiones por precipitaciones | Composición LR | Jazmín Ceras

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja para Lima y otras 15 regiones del Perú ante precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que durarán hasta por 71 horas. Por consiguiente, la institución sugirió a la ciudadanía mantenerse informada respecto al desarrollo de la situación y tomar precauciones en las zonas indicadas.

La entidad metereológica informó, a través del Aviso N° 309 en sus canales oficial, que este fenómeno entrará en vigencia a partir de este martes 2 de setiembre en la zona sierra del país y culminará a las 23:59 horas del jueves 04 en este mismo mes, por lo que la capital y otras regiones sufrirán las consecuencias de estas precipitaciones, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

lr.pe

Senamhi: regiones que serán afectadas por lluvias, nieve, granizo y más

Senamhi informó que la alerta naranaja por precipitacoines en la zona sierra del país podría manifestarse con nieve, granizo, aguanieve y lluvias. "Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nieve en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra centro y sur", alerta la institución. En este sentido, las regiones que se verán afectadas son:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Apurímac
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Pasco
  • Piura
  • Puno
  • San Martín

Asimismo, informaron que, para este martes 2, se prevén acumulados de precipitación cercanos a 12 mm/día en la sierra norte y alrededor de 10 mm/día en la sierra central y sur.

Senamhi alerta sobre lluvias persistentes en Lima: pronóstico y hasta cuándo seguirán

lr.pe

¿Cuando se terminará el invierno en el Perú?

En conversación con La República, Erick Rojas, especialista en meteorología de Senamhi, indicó que en los próximos días es probable que las mañanas se presenten con cielo nublado. Sin embargo, desde el mediodía hasta alrededor de las 3:00 p.m., se prevé un incremento de la temperatura. "Se espera brillo solar. Vamos a tener vientos desde el sur, no serán intensos pero sí constantes. Esto apoyaría que en la mañana se tenga cielo cubierto, nublado, pero que en la tarde haya probabilidad de brillo solar, principalmente en los distritos de Lima Este y Lima Norte", afirmó.

El especialista del Senamhi agregó que el invierno en el hemisferio sur concluirá el 22 de septiembre a la 1:00 p.m., momento en el que dará inicio la primavera, estación que se caracteriza por un progresivo aumento en las temperaturas.

