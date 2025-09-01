HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Perú vence a Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai
Perú vence a Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai     Perú vence a Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai     Perú vence a Ecuador en el mundial de desayunos de Ibai     
Sociedad

Piura: sale a sepelio y luego lo encuentran sin vida en terreno baldío

Policía investiga la cámaras de seguridad del lugar para conocer si la víctima llegó a la zona por su cuenta o fue arrojado por terceros.


Familia pide esclarecer el hecho.
Familia pide esclarecer el hecho. | Fuente: Almendra Ruesta / La República | Créditos: composición LR / Almendra Ruesta / Trinidad Noticias.

Un hombre de 27 años salió hacia un sepelio en el distrito de Las Lomas, en Piura, y, horas después, fue encontrado sin vida en un terreno baldío de la zona conocida como 'El Pozo', la mañana de este lunes 1 de septiembre.

Cabe señalar que el cuerpo, identificado como Roger Roa de 27 años, no presentaba heridas de gravedad más allá de una lesión menor en la frente.

Puedes ver:

Roger vivía junto a sus padres en la zona más céntrica de Las Lomas. Laboraba apoyando a su padre en el traslado e instalación de equipos de sonidos.

Reconstrucción de los hechos

Según narró Carlos Roa, padre del fallecido, la tarde del último domingo acudió junto a sus dos hijos al entierro de un familiar en el cementerio COVID de La Lomas. Fue allí donde interactuaron por última vez con el ahora muerto, ya que, poco antes de que terminara el cortejo fúnebre, se retiró del lugar.

El progenitor apuntó que a la familia no le alarmó que Roger no llegara a dormir ya que en varias ocasiones había pasado la noche en la casa de su abuela. "Un vecino nos comentó que lo habían visto caminando por la Panamericana Norte, a un kilómetro y medio del cementerio", señaló el padre.

Causas tras el fallecimiento

El cuerpo del occiso fue trasladado hasta la morgue de Piura donde se le viene realizando el examen de necropsia para identificar las causas de la muerte. Por su parte, Carlos Roa señaló que han solicitado las cámaras de seguridad de la zona para identificar si su hijo llegó por su cuenta al terreno baldío o fue arrojado ya sin vida en el lugar.

Notas relacionadas
Piura: mujer es hallada sin vida en el prostíbulo La Colmena

Piura: mujer es hallada sin vida en el prostíbulo La Colmena

LEER MÁS
Un fallecido y cinco heridos deja accidente de tránsito en Piura

Un fallecido y cinco heridos deja accidente de tránsito en Piura

LEER MÁS
Pescador sobrevive de milagro tras estar 5 días a la deriva: fue hallado por lanchero en la costa de Tumbes

Pescador sobrevive de milagro tras estar 5 días a la deriva: fue hallado por lanchero en la costa de Tumbes

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familia peruana vivió una pesadilla al viajar a Francia tras ser retenidos ilegalmente: "Nos maltrataron y llamaron a la policía"

Familia peruana vivió una pesadilla al viajar a Francia tras ser retenidos ilegalmente: "Nos maltrataron y llamaron a la policía"

LEER MÁS
¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

LEER MÁS
Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 31 de agosto: revisa AQUÍ los ganadores del sorteo de ayer

Resultados de La Tinka del domingo 31 de agosto: revisa AQUÍ los ganadores del sorteo de ayer

LEER MÁS
Reniec solo emitirá DNI eléctrónico: guía completa para obtenerlo y qué pasa si aún tienes el DNI azul vigente

Reniec solo emitirá DNI eléctrónico: guía completa para obtenerlo y qué pasa si aún tienes el DNI azul vigente

LEER MÁS
Alimentar ardillas en la vía pública costará más de S/500 de multa

Alimentar ardillas en la vía pública costará más de S/500 de multa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La paradoja alimentaria en el Perú

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Carlincatura del lunes 1 de setiembre de 2025

Sociedad

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Callao: sicarios asesinan a hombre a balazos mientras jugaba fútbol en Bellavista

Temblor en Perú HOY, 1 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota