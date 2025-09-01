Piura: sale a sepelio y luego lo encuentran sin vida en terreno baldío

Familia pide esclarecer el hecho. | Fuente: Almendra Ruesta / La República | Créditos: composición LR / Almendra Ruesta / Trinidad Noticias.

Un hombre de 27 años salió hacia un sepelio en el distrito de Las Lomas, en Piura, y, horas después, fue encontrado sin vida en un terreno baldío de la zona conocida como 'El Pozo', la mañana de este lunes 1 de septiembre.

Cabe señalar que el cuerpo, identificado como Roger Roa de 27 años, no presentaba heridas de gravedad más allá de una lesión menor en la frente.

Roger vivía junto a sus padres en la zona más céntrica de Las Lomas. Laboraba apoyando a su padre en el traslado e instalación de equipos de sonidos.

Reconstrucción de los hechos

Según narró Carlos Roa, padre del fallecido, la tarde del último domingo acudió junto a sus dos hijos al entierro de un familiar en el cementerio COVID de La Lomas. Fue allí donde interactuaron por última vez con el ahora muerto, ya que, poco antes de que terminara el cortejo fúnebre, se retiró del lugar.

El progenitor apuntó que a la familia no le alarmó que Roger no llegara a dormir ya que en varias ocasiones había pasado la noche en la casa de su abuela. "Un vecino nos comentó que lo habían visto caminando por la Panamericana Norte, a un kilómetro y medio del cementerio", señaló el padre.

Causas tras el fallecimiento

El cuerpo del occiso fue trasladado hasta la morgue de Piura donde se le viene realizando el examen de necropsia para identificar las causas de la muerte. Por su parte, Carlos Roa señaló que han solicitado las cámaras de seguridad de la zona para identificar si su hijo llegó por su cuenta al terreno baldío o fue arrojado ya sin vida en el lugar.