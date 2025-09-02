HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     
Sociedad

Presidente del INPE bajo cuestionamientos por denuncia policial por apropiación ilícita

Nombrado hace dos meses por la presidenta Dina Boluarte, el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, enfrenta cuestionamientos tras aparecer en registros policiales por presunta apropiación ilícita durante su etapa como abogado.

Presidente del INPE Iván Paredes Yataco enfrenta cuestionamientos por presunta apropiación ilícita
Presidente del INPE Iván Paredes Yataco enfrenta cuestionamientos por presunta apropiación ilícita | Composición LR/Jazmin Ceras | GOB

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, designado hace apenas dos meses por la presidenta Dina Boluarte, enfrenta cuestionamientos tras figurar en registros policiales por presunta apropiación ilícita durante su etapa como abogado.

La República verificó este antecedente, que confirma su vinculación con un caso formal ante la policía. Además, se le atribuyen investigaciones relacionadas con presunta estafa y tráfico de influencias, lo que ha generado dudas sobre su mandato al frente de los 69 establecimientos penitenciarios en el territorio nacional.

PUEDES VER: Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

lr.pe

Historial de denuncias policiales del presidente del INPE

Durante su etapa como abogado, Emilio Iván Paredes Yataco fue contratado para representar un caso de usurpación. El acuerdo inicial establecía un pago total de $10.000, dividido en dos cuotas de $5.000, que incluía la redacción de una denuncia penal. Además, se le abonó un adelanto de $3.500. Según la denuncia policial, Paredes no cumplió con su parte del acuerdo, ya que no entregó los documentos pactados ni devolvió el dinero. También se habría negado a emitir los recibos correspondientes por los pagos recibidos.

A pesar de los intentos del denunciante por recuperar el dinero y los documentos, el funcionario no brindó una respuesta satisfactoria. Además, se reportaron mensajes con insultos e intimidaciones a través de WhatsApp. Por este motivo, el caso ha sido sometido a una investigación preliminar por parte del Ministerio Público, que abrió una carpeta fiscal para determinar las posibles responsabilidades legales de Paredes Yataco.

Denuncias policiales rodean la gestión de Iván Paredes Yataco en el INPE. Foto: PNP

Denuncias policiales rodean la gestión de Iván Paredes Yataco en el INPE. Foto: PNP

PUEDES VER: Entra en vigor entrevista obligatoria para peruanos menores y adultos mayores que soliciten visa a EE.UU.

lr.pe

Otra denuncia involucra a Paredes en un altercado ocurrido en presunto estado de ebriedad, en el que se alega agresión física. El incidente tuvo lugar alrededor de las 11:45 p.m. del 14 de mayo de 2018, en la zona de Jesús María, Lima. Varias personas intervinieron, y la gravedad del hecho requirió la actuación de la Policía Nacional.

Sindicato y expertos piden transparencia en la gestión del INPE

Adela Huamancusi Quispe reveló en Cuarto Poder que en abril de 2019 entregó cerca de S/80.000 (20 mil dólares y 10 mil soles) a Iván Paredes Yataco para gestionar la liberación de su esposo, trámite que nunca se concretó. Según su testimonio ante la Fiscalía, el dinero fue entregado de manera informal, sin recibos ni documentos oficiales.

Huamancusi presentó pruebas que incluyen siete audios, chats y fotografías, entre ellas una grabación en la que Paredes asegura: “Yo se lo voy a devolver, no le estoy diciendo que no”. Estos elementos llevaron al Ministerio Público a derivar el caso a la fiscalía especializada para investigar posibles indicios de tráfico de influencias y la intención de estafa al ofrecer servicios legales que nunca se realizaron.

Por otro lado, el Sindicato del INPE informó que, desde el inicio de su gestión, conocían que Paredes acumulaba al menos 23 denuncias policiales y 18 carpetas fiscales, que incluyen presuntas intervenciones por conducir en estado de ebriedad, resistirse a la autoridad y provocar accidentes de tránsito.

Ángel Llacari, secretario del sindicato, dijo a La República que se debe realizar “una investigación exhaustiva respecto de los casos imputados”. Por su parte, el abogado penalista Julio Rodríguez señaló que, aunque existen carpetas fiscales abiertas contra Paredes, la ley solo impide ocupar cargos públicos si hay una sentencia condenatoria firme. “La presunción de inocencia se mantiene, pero eso no debe ser excusa para ignorar los antecedentes de quienes asumen funciones tan importantes”, indicó.

Rodríguez aclaró que, legalmente, una persona con investigaciones fiscales puede asumir un cargo público mientras no exista una sentencia firme que lo inhabilite. Ante ello, Llacari indicó a nuestro medio que "el sindicato promueve, a través de un proyecto de ley, que los puestos de dirección en penales, direcciones regionales e incluso la presidencia del INPE sean meritocráticos y no puestos de confianza, como hoy se viene haciendo dando lugar a este tipo de cuestionamientos".

El INPE, consultado ante la denuncia policial registrada contra su presidente, respondió que el caso fue archivado y que no hay mayor pronunciamiento al respecto.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Juan José Santiváñez y su propuesta inviable: construir penal El Frontón quintuplicaría el presupuesto del INPE

Juan José Santiváñez y su propuesta inviable: construir penal El Frontón quintuplicaría el presupuesto del INPE

LEER MÁS
Betssy Chávez: internas del penal desestiman denuncias de exministra sobre abusos en su contra

Betssy Chávez: internas del penal desestiman denuncias de exministra sobre abusos en su contra

LEER MÁS
INPE y PNP controlan motín en penal de Cajamarca: dos agentes de seguridad estuvieron como rehenes

INPE y PNP controlan motín en penal de Cajamarca: dos agentes de seguridad estuvieron como rehenes

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,0 remeció Pisco, según IGP

Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,0 remeció Pisco, según IGP

LEER MÁS
Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

LEER MÁS
Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

LEER MÁS
Cajamarca: Trasladan a Challapalca a 15 presos de alta peligrosidad por motín y toma de rehenes

Cajamarca: Trasladan a Challapalca a 15 presos de alta peligrosidad por motín y toma de rehenes

LEER MÁS
Alerta en Lima y otras 15 regiones del Perú por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

Alerta en Lima y otras 15 regiones del Perú por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

¿Adiós al buzón de voz? Google lanza función que tomará tus mensajes y los transcribirá con IA

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Sociedad

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Ada Cuadros, la niñera peruana de 22 años que fue sentenciada a cadena perpetua en EE. UU. : ¿qué pasó?

Nueve municipalidades de Lima no invierten ni un sol en programa de Vaso de Leche en lo que va del 2025, alerta Contraloría

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota