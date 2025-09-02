Nueva disposición de la Embajada de Estados Unidos para solicitantes peruanos de visa | Composición LR | Andina

La Embajada de Estados Unidos anunció que, desde el 2 de septiembre de 2025, entra en vigor una nueva disposición para los solicitantes peruanos de visa. La medida establece la obligación de realizar entrevistas presenciales en los trámites de visas de no inmigrante.

El cambio afecta directamente a los solicitantes menores de 14 años y a los adultos mayores de 79, quienes ahora deberán presentarse ante el personal consular como parte del proceso. Estos grupos etarios estaban previamente exentos de acudir en persona, pero la nueva norma elimina esa excepción.

¿Quiénes están exentos de la entrevista presencial para visas en EE.UU.?

La nueva disposición para ingresar a Estados Unidos establece que los únicos solicitantes exentos de asistir a entrevistas presenciales son los de visas diplomáticas y de funcionario en las siguientes categorías:

Visa A-1: para jefes de Estado, ministros, embajadores y diplomáticos de alto rango, junto a sus familiares directos.

para jefes de Estado, ministros, embajadores y diplomáticos de alto rango, junto a sus familiares directos. Visa A-2: para otros funcionarios de gobiernos extranjeros, personal de embajadas y delegaciones oficiales.

para otros funcionarios de gobiernos extranjeros, personal de embajadas y delegaciones oficiales. Visa C-3: tránsito diplomático para funcionarios extranjeros y sus familias en conexión hacia un tercer país.

tránsito diplomático para funcionarios extranjeros y sus familias en conexión hacia un tercer país. Visas G-1 a G-4: para representantes y funcionarios de organismos internacionales como la ONU, OEA, Banco Mundial y FMI, así como sus familiares directos.

para representantes y funcionarios de organismos internacionales como la ONU, OEA, Banco Mundial y FMI, así como sus familiares directos. Visas NATO 1-6: para representantes, personal administrativo, militares y expertos vinculados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

para representantes, personal administrativo, militares y expertos vinculados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Visa TECRO E-1: categoría especial otorgada a funcionarios y empleados de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi (TECRO) y de la Oficina de Representación Económica y Cultural de Taipéi (TECO), que representan a Taiwán en EE.UU.

Además, podrán evitar la entrevista quienes soliciten la renovación de una visa B-1/B-2 hasta 12 meses después del vencimiento, siempre que la visa anterior haya sido obtenida con más de 18 años y tuviera validez completa. A pesar de estas exoneraciones, el oficial consular mantiene la facultad de solicitar una entrevista presencial en cualquier caso, si lo considera necesario.

EE.UU. exige redes sociales públicas

La Embajada de Estados Unidos en Perú anunció que, a partir del 25 de junio, los solicitantes de visas de estudiante y de intercambio en las categorías F, M y J deberán configurar sus redes sociales como “públicas” para que el personal consular pueda verificar su identidad y actividad en línea. La medida aplica a plataformas como Instagram, Facebook, X (antes Twitter), TikTok, YouTube y LinkedIn, y forma parte del proceso de evaluación exhaustiva de cada postulante.

Esta disposición se enmarca en las políticas migratorias del Departamento de Estado bajo la administración del presidente Donald Trump y se implementa tras la paralización temporal en la tramitación de visas para estudiantes y visitantes admitidos, que duró casi un mes. La Embajada indicó que la medida busca asegurar una revisión más rigurosa de cada solicitud y está dirigida principalmente a estudiantes universitarios, técnicos y participantes de programas de intercambio.

