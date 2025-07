Mariano Gallo Ruelas, un joven nutricionista de 25 años egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ha conseguido una de las 150 becas más competitivas del país: la Beca Generación del Bicentenario. Gracias a su esfuerzo y disciplina, no solo fue seleccionado entre miles de postulantes, sino que obtuvo el segundo puntaje más alto del concurso nacional. Este logro le permitirá estudiar una maestría en Epidemiología en el Imperial College London en Inglaterra, considerada una de las diez mejores universidades del mundo.

“Desde pregrado soñaba con estudiar en el extranjero”, confiesa Mariano. Su constancia, su alto rendimiento académico y su compromiso con la investigación lo llevaron directo a una de las instituciones más prestigiosas de Europa. “Publiqué la mayor cantidad de artículos posibles, invertí bastantes fines de semana”, cuenta con orgullo, destacando que el camino al éxito no fue fácil, pero sí posible gracias a la perseverancia.

De San Marcos al Imperial College en Londres

El Imperial College London no fue una elección al azar. “Estaba buscando desarrollarme en el campo de la epidemiología nutricional, una rama específica de la epidemiología, y esta universidad cumple con esas expectativas. Tiene muchos laboratorios y grupos de investigación dedicados a esa área”, explica Mariano. Su meta no es atender casos individuales, sino generar impacto a nivel poblacional a través de la investigación científica, con resultados que contribuyan a mejorar las políticas públicas de salud.

Mariano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, inició su trayectoria en la investigación desde los 18 años. Comenzó en el área de ciencias básicas con modelos preclínicos y, más adelante, dio el salto a la salud pública, un giro que definió el rumbo de su carrera. Actualmente, cuenta con más de 20 publicaciones científicas indexadas, dos libros y está registrado como investigador en el Renacyt, un registro administrado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) en Perú.

El método de estudio que llevó a Mariano a Inglaterra

Su estrategia para lograr la beca fue clara: construir un perfil sobresaliente. "Siempre me pongo en el peor de los escenarios y apunto al mejor resultado posible. (...) Publiqué la mayor cantidad de artículos que pude e invertí muchos fines de semana en eso", cuenta Mariano, convencido de que su disciplina fue clave. Aunque recibió apoyo emocional de amigos y familiares, recalca que el verdadero motor fue su autoexigencia: "Por más que uno esté cansado, siempre hay que mirar la meta que tiene en el momento como la principal motivación".

Durante su etapa universitaria, recibió constante impulso de sus docentes en San Marcos, quienes lo animaron a mirar más allá de las fronteras. "Siempre me apoyaron y me incitaban a estudiar en el extranjero. Mi asesor nos motivaba a superarnos, y eso se me quedó grabado".

A quienes recién inician su camino universitario, les deja un consejo directo: “Todo comienza con una meta clara. Elijan un área que realmente les apasione, planifiquen su ruta y conozcan todos los requisitos que deben cumplir. No se logra de la noche a la mañana, pero sí es posible”. También destaca la importancia de buscar orientación académica: “Publicar no es tan complicado si tienes una guía. Acérquense a sus docentes, únanse a grupos de investigación, consulten con sus asesores y pregunten si su universidad ofrece oportunidades de financiamiento”.

Beca Bicentenario: posgrados completos en top universidades

La Beca Generación del Bicentenario cubre todos los gastos para estudiar un posgrado en el extranjero: matrícula, pensión, pasajes, alojamiento, alimentación, materiales de estudio, seguro médico y trámites de titulación. La convocatoria demuestra que el talento peruano puede llegar muy lejos con las herramientas adecuadas.

Mariano Gallo Ruelas, quien partirá a Londres en septiembre de 2025 para estudiar en el Imperial College, sabe que extrañará a su familia. Sin embargo, afirma que están felices por su logro y preparados para acompañarlo desde la distancia. “Todos sabemos cuál es el objetivo final de esto, y es parte del proceso. Gracias a la virtualidad, podremos seguir en contacto”, asegura.

Este año, el Pronabec premió a 150 peruanos con esta beca, de los cuales 63 estudiarán en una de las 25 mejores universidades del mundo, como Harvard, Columbia, Melbourne o el propio Imperial College London. Lima, Arequipa y Cusco concentran la mayor cantidad de becarios.

