Adolescente lleva 38 días desaparecida: familia sospecha de secuestro por hombre con quién hablaba por teléfono

Familiares aseguran que existe una limitada respuesta policial. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

Kayra Portada Barrientos, una adolescente de 14 años, permanece desaparecida desde el 27 de julio en la ciudad de Juliaca, en Puno. Según la familia, la adolescente salió de casa hacia el mercado con la intención de comprar un conejo como mascota, pero nunca regresó. A más de un mes de su ausencia, su familia continúa buscándola desesperadamente. Ellos presumen que la menor fue secuestrada y exigen respuestas a las autoridades.

La madre de Kayra, Rosa Barrientos Luque, señala como principal sospechoso a Hernán Ramos Sacaca, un hombre de 31 años con quien su hija habría mantenido comunicación constante por teléfono. “Él se llevó a mi hija, él la tiene. Que me la devuelva. Nunca tuvimos problemas con ella. Que me ayuden los policías a encontrarla”, expresó con angustia.

El padre, Cristian Portada Ojeda, reveló que en el teléfono de la menor, Ramos figuraba como su enamorado. Además, compañeros y conocidos lo habrían visto recogiéndola en el colegio. Estos indicios refuerzan la sospecha de sus padres, quienes aseguran que el adulto es el principal responsable de la desaparición.

Familiares piden apoyo de la población con información sobre el paradero de la menor. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.





Asimismo, la familia indicó que pese a contar con pruebas digitales que vinculan al hombre con Kayra, Ramos habría negado rotundamente haberla conocido y continúa en libertad. La familia logró que fuera intervenido por la Policía, pero fue liberado por falta de pruebas. Ante esta situación, han solicitado nuevamente su detención preliminar para que brinde información sobre el paradero de la menor.

Los padres también temen que Kayra haya sido víctima de trata de personas. Sospechan que Ramos podría haberla llevado a trabajar en cantinas o retenido en algún lugar.

“Por favor, pido apoyo a la población y a las autoridades para que puedan ayudarme a encontrar a mi hija. Que la policía acelere las investigaciones”, insistió su madre.

Los familiares, incluidos tíos y primos, expresaron su preocupación por la limitada respuesta policial y consideraron que no se está actuando con la urgencia que el caso requiere, por el que también solicitaron el apoyo a la población y otras autoridades.

Los familiares piden enviar cualquier información de Kayra a los números 975410102 o 935359553, o acercarse a cualquier dependencia policial para localizar a la menor.