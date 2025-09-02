17 niños achuar murieron por tos ferina ante ausencia de Estado en comunidades fronterizas con Ecuador

"En el distrito de Andoas, donde en la provincia [Datem del Marañón] vivimos siete pueblos originarios, prácticamente hemos sido olvidados y abandonados por todos los sectores del Estado", denuncia para La República el apu Jorge Fachin Tapayuri, vicepresidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), quien alerta que hasta el momento 17 niños achuar han fallecido por tos ferina en el Perú.

Según el propio Ministerio de Salud (Minsa), nuestro país atraviesa por uno de los brotes de tos ferina más grandes de los últimos 10 años. Entre el 2020 y 2024, las muertes por esta infección se han triplicado, pasando de 9 a 30 en cinco años.

De acuerdo con cifras de la Sala Situacional de Enfermedades Prevenibles por Vacunas, hasta la Semana Epidemiológica Nº 34-2025 (actualizada el 26 de agosto), se han registrado 2,095 casos de esta infección respiratoria este año. Y más de la mitad de ellos (1,571) se han dado en Loreto, siendo la provincia de Datem del Marañón la más afectada.

En dicha zona de la Amazonía peruana viven siete pueblos índígenas (Kandozi, Chapra, Achuar, Shawi, Wampis, Kichwa y Awajún). Por ello, para Jorge Fachin no es sorpresa que esta parte del país sea una de las más goleadas por este brote, ya que "como siempre, de manera de discriminatoria, así tratan a las comunidades originarias", sentencia.

Nación achuar exige intervención inmediata del Estado peruano

Este año, el Minsa ha registrado la muerte de 30 niños por tos ferina: 29 menores de 4 años y uno de 9. De estos casos, 28 ocurrieron en Loreto, 1 en Cusco y 1 en Lima. No obstante, dirigentes achuar denuncian que las muertes registradas por ellos mismos en sus comunidades elevaría la cifra oficial.

El 21 de agosto, FENAP y la Federación Indígena de Ato Pastaza (FIAPP) llegaron a Lima para asistir a una reunión con el organismo de salud, donde presentaron un subregistro que evidenciaba la muerte de 17 niños achuar. Advirtieron que solo 3 de esos estaban incluidos en el reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA).

En ese sentido, la Nación Achuar ha emitido un pronunciamiento exigiendo la declaratoria de emergencia sanitaria en la zona y la demandando un plan urgente de acción en la provincia. "Desde el 2023, venimos denunciando la crítica situación de nuestras comunidades (...), la falta de personal médico, el desabastecimiento de medicamentos esenciales, postas sin personas ni equipamiento mínimo, sin cadena de frío para las vacunas, centros de salud cerrados o inoperativos (...) y ausencia de campañas de vacunación y carencia de agua segura y desagüe", se lee en el texto compartido a través de sus redes sociales.

Red de Salud de Datem del Marañón recién aplicaría presupuesto

El vicepresidente de FENAP señala que la principal demanda de los líderes es la presencia de brigadas de salud que lleven vacunas a las comunidades achuar ubicadas en la frontera con Ecuador, las cuales sentencian que no han recibido oportuna atención ni del Ministerio de Salud ni de la Red de Salud de Datem del Marañón.

Esta última entidad, de acuerdo con organismos de la sociedad civil como Alianza Cuenca Sagrada y Voces Ciudadanas, así como con la propia Defensoría del Pueblo, recibió a través del SIS un presupuesto de 6 millones 635 mil soles. Sin embargo, el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas muestra que la ejecución de dicho monto es de 0 %.

La Red ha confirmado que sí recibió el dinero indicado, pero que realizar los expedientes y licitaciones para cada uno de los procesos toma tiempo. Indicaron que este mes de setiembre y octubre recién podrían disponer del presupuesto asignado.

En tanto, el apu precisa que entre las localidades que permanecen sin atención médica se encuentran las de la cuenca Huituyacu: Wampintsa, Sanchik, Yampik, Wayus Entsa, Puranchim, Churus, Wasum y Nayum Entsa; y, en la cuena de Huaituyaco y Huasaga, las comunidades Chintu, Waknir, Sion Saach y Chicherta. "Los que están cerca en la periferia sí son atendidos, pero en mi pueblo, en las zonas más alejadas, donde hay que caminar 3, 4 u 8 horas no llegan", enfatiza Fachin Tapayuri.

Un centro de salud atiende a siete naciones indígenas

El departamento de Loreto está dividido en ocho provincias, una de ellas es Datem del Marañón, cuya capital es San Lorenzo. Allí se ubica el Centro de Salud del mismo nombre, que atiende a las siete naciones indígenas de la zona. En ese sentido, dirigentes de la Fenap advierten que la atención en dicho establecimiento es paupérrima, pues no cuenta ni siquiera con un respirador pediátrico manual, crucial para salvar la vida de bebés infectados con tos ferina.

Además, señalan que la precarización del sistema de salud contrasta con el "despilfarro que viene sosteniendo el Congreso de la República y la Presidencia del Perú mientras nuestras comunidades sufren muertes evitables (...) Cada niño que muere es una herida profunda y es una responsabilidad directa del Estado", afirman.

"No hay dinero para salvarnos de la muerte por enfermedades prevenibles. Somos poblaciones vulnerables, pero no hay dinero para que recibamos las vacunas contra la tos ferina (...), pero sí hay dinero para subirse los sueldos, financiar sus campañas proselitistas en su semana de representación, sus viajes internacionales y tantas banalidades", acotan.

Solo entre diciembre del 2024 y agosto del 2025, ya suman un total de 28 menores de edad, de cinco comunidades del territorio achuar (Siwin, Naranjal, Huagramona en la cuenca del Alto río Pastaza, Wisum en la cuenca del Huituyacu y en la comunidad San Juan de Manchari en la cuenca de Pastaza y Huasaga) que han fallecido a causa de la infección respiratoria.

