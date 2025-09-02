Narcotraficante prófugo del Vraem alias “Tío Vago” fue detenido en Bolivia

Clodoaldo Figueroa Saume, "Tío Vago", usaba la falsa identidad boliviana de Rafael Cossío Limachi. Foto: La República | PNP | Narcotráfico | Vraem | Clodoaldo Figueroa Saume

Clodoaldo Figueroa Saume, "Tío Vago", usaba la falsa identidad boliviana de Rafael Cossío Limachi. Foto: La República | PNP | Narcotráfico | Vraem | Clodoaldo Figueroa Saume

Uno de los narcotraficantes más buscados del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Clodoaldo Figueroa Saume, conocido con el alias de “Tío Vago”, fue intervenido en Santa Cruz, Bolivia, donde residía bajo una falsa identidad para burlarse de las autoridades peruanas que lo buscan por delitos de tráfico ilícito de drogas.

Durante un operativo policial para dar con los autores del secuestro de un empresario santacruceño, fueron detenidas tres personas que se identificaron como los ciudadanos bolivianos Rafael Cossío Limachi, su presunta pareja Olimpia SIles Ríos y Axel Zorrilla Figueroa. Al verificar los datos los agentes descubrieron que Cossío en realidad era el peruano Clodoaldo Figueroa Saume, que ya contaba con antecedentes en Bolivia.

Olimpia Siles también presenta antecedentes criminales.

Axel Zorrilla, de 22 años, está registrado como estudiante de un centro de entrenamiento para pilotaje de avionetas.

Durante la búsqueda de los autores del plagio, la policía boliviana detectó que las cámaras registraron que los delincuentes se movilizaban en un vehículo cuya propiedad correspondía a Olimpia SIles Ríos. Cuando los efectivos ingresaron en la vivienda encontraron a “Tio Vago”, a Olimpia Siles y Axel Zorrilla.

La intervención se produjo el 27 de agosto.

Olimpia Siles Ríos fue encontrada junto con "Tío Vago" cuando era buscada por su implicación en el secuestro de un empresario. Foto: La República

Entre los más buscados

En 2019, las autoridades bolivianas comunicaron a sus pares peruanos el arresto de Clodoaldo Figueroa Saume, quien circulaba con la falsa identidad de Rafael Cossío Limachi. “Tío Vago” fue expulsado al Perú para responder por un caso de narcotráfico.

Sin embargo, en la corte de Tambopata Clodoaldo Figueroa recibió una sospechosa absolución, pese a que un familiar suyo lo identificó como el propietario de un cargamento de 260 kilos de droga. Pese a la apelación del Ministerio Público, “Tío Vago” salió en libertad y aprovechó para abandonar el país para regresar a su centro de operaciones en Santa Cruz, Bolivia.

Cuando la Corte Suprema revocó la liberación de Figueroa, ya era demasiado tarde.

Tuvieron que transcurrir seis años para que “Tío Vago” fuera sorprendido e intervenido nuevamente. Por el momento se encuentra con detención preliminar para que aclare su implicación en el secuestro del empresario, Erick Baeza Achá, el 29 de julio. Los plagiadores reclamaban US$2 millones de rescate

De acuerdo con fuentes de inteligencia de la Dirección Antidrogas del Perú (Dirandro), Clodoaldo Figueroa Saume se convirtió en uno de los capos de la ruta de contrabando de cocaína desde el Vraem hacia Bolivia mediante el uso de avionetas.

Al momento de la intervención en Santa Cruz por parte de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), “Tío Vago” presentaba en los registros tres requisitorias por narcotráfico: dos por las autoridades judiciales del Cusco y una de la corte de Tambopata, Madre de Dios.

Una de las requisitorias fue actualizada en 2023 y otras dos en 2025.

El detenido manejaba pistas clandestinas improvisadas en el distrito de Sandia (Puno) y en el centro poblado de Patria, en el distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo (Cusco), de donde era recogida la droga que provenía del Vraem y despachada en avionetas a Santa Cruz, Bolivia.

Axel Zorrilla Figueroa entena como piloto de avioneta y sería sobrino de "Tío Vago". Foto: La República

Capo de las pistas clandestinas

De acuerdo con las autoridades bolivianas “Tío Vago” es conocido como uno de los principales exportadores de droga elaborada en el Vraem hacia Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, dijo que la captura del narcotraficante es de suma importancia para conocer cómo funciona el “puente aéreo” del narcotráfico clandestino entre el Perú y Bolivia.

“Esta persona (‘Tío Vago’) nos tiene que conducir a otras personas que participan del tráfico aéreo de droga”, indicó Romero.

La autoridad recordó que Clodoaldo Figueroa Saume es uno de los seis narcotraficantes peruanos radicados en Bolivia que son los más buscados por las autoridades de nuestro país.