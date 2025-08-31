Piura: mujer es hallada sin vida en el prostíbulo La Colmena

Una mujer de 32 años fue hallada sin vida al interior del prostíbulo La Colmena en la región de Piura. La víctima es una ciudadana extranjera que deja en orfandad una hija menor de edad. Según la información policial sería la trabajadora sexual de iniciales K.H.R. En la habitación donde fue hallada también se identificaron restos similares a gotas de sangre.

El hallazgo se produjo la noche del sábado 30 de agosto, cuando el taxista que solía trasladar a la mujer hacia su casa, llegó a recogerla al local nocturno. Al no recibir una respuesta de su pasajera, el conductor consultó con el vigilante del local, con quién se dirigió a buscarla a la habitación 13, donde había laborado ese día.

Al no recibir respuesta tras tocar la puerta, ambos hombres decidieron entrar a la habitación, donde encontraron las pertenencias de la fémina en una mesa de noche, pero no estaba ella, por lo que ingresaron al baño. Fue allí donde la encontraron sin vida, no portaba ninguna prenda de vestir.

Según la información policial, la Oficina de Criminalística de Piura identificó manchas rojizas en la habitación, similares a sangre. Por su parte, el médico legista informó que era necesario llevar a cabo una necropsia para identificar las causas de muerte y si una segunda persona estuvo implicada en su deceso.

Mujer deja en la orfandad a menor de 10 años

Trascendió que la ciudadana extranjera vivía junto a su hija menor de edad en un minidepartamento en el distrito de Veintiséis de Octubre. La infante, de 10 años, fue puesta a disposición de la Unidad de Protección Especial Piura, ya que no cuenta con ningún otro familiar en la región.