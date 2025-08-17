HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Sociedad

Voraz incendio arrasa con viviendas de asentamiento humano en Piura y deja a familias sin hogar: "Lo perdimos todo"

El siniestro habría sido provocado por la quema de basura en la zona o un cortocircuito, según los habitantes de la UPIS San Judas Tadeo.

Es el segundo incendio en menos de un año en el distrito Veintiséis de Octubre. Foto: Composición LR
Es el segundo incendio en menos de un año en el distrito Veintiséis de Octubre. Foto: Composición LR

Alrededor de las 8 de la mañana del domingo 17 de agosto, se registró un incendio en el asentamiento humano San Judas Tadeo, ubicado en el distrito Veintiséis de Octubre, en la región de Piura. De acuerdo a informes preliminares, el fuego consumió al menos cinco viviendas de material rústico.

Bajo este contexto, los vecinos del sector alertaron que es el segundo siniestro en menos de un año que deja a varias familias en la calle. Hasta el cierre de esta edición, no se reportaron herido. Adicionalmente, se logró retirar un balón de gas de una de las casas para evitar mayores consecuencias.

PUEDES VER: Capturan narcoavioneta boliviana en el Vraem y descubren pista de aterrizaje clandestina en Cusco

lr.pe

Piura: fuego consume viviendas de la UPIS San Judas Tadeo

Los bomberos y el personal de serenazgo del distrito se apersonaron al lugar de los hechos para contener las llamas y realizar las diligencias correspondientes. Para la ciudadana Delia Zapata, las llamas se habrían iniciado por un cortocircuito. "Los vecinos logramos detener el fuego, que no se extienda a otros lotes", explicó a La República.

En tanto, Noemí Morocho, una de las damnificadas, sostuvo entre lágrimas que se encontraba en una jornada religiosa cuando le informaron sobre la destrucción de su morada. "Encontré todo quemado. En mi casa lo perdimos todo, dinero, ya no tengo nada", expuso la madre de familia.

PUEDES VER: Trujillo: detienen a taxista que habría trasladado a los sujetos que detonaron explosivo en la avenida Perú

lr.pe

Más de una tragedia en Piura

Cabe destacar que, durante la noche del sábado 16 de agosto, dos viviendas de la UPIS Villa Rosales terminaron dañadas tras otro incendio. Judith Gálvez, una de las damnificadas, detalló a este medio que las llamas comenzaron en la casa de su vecino, un hombre discapacitado. "He perdido camas, colchones, mi hija todo lo ha perdido, como su ropa, su uniforme", apuntó la madre de familia.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Niña de 9 años muere calcinada en incendio dentro de su vivienda en Chota, Cajamarca

Niña de 9 años muere calcinada en incendio dentro de su vivienda en Chota, Cajamarca

LEER MÁS
Voraz incendio arrasa con 15 viviendas y deja a decenas de familias sin hogar en Puno

Voraz incendio arrasa con 15 viviendas y deja a decenas de familias sin hogar en Puno

LEER MÁS
Esta es la comunidad con el récord de más incendios forestales en España: no es Madrid ni Andalucía

Esta es la comunidad con el récord de más incendios forestales en España: no es Madrid ni Andalucía

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

LEER MÁS
Capturan narcoavioneta boliviana en el Vraem y descubren pista de aterrizaje clandestina en Cusco

Capturan narcoavioneta boliviana en el Vraem y descubren pista de aterrizaje clandestina en Cusco

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Trujillo: detienen a taxista que habría trasladado a los sujetos que detonaron explosivo en la avenida Perú

Trujillo: detienen a taxista que habría trasladado a los sujetos que detonaron explosivo en la avenida Perú

LEER MÁS
Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sociedad

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota