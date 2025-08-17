Es el segundo incendio en menos de un año en el distrito Veintiséis de Octubre. Foto: Composición LR

Es el segundo incendio en menos de un año en el distrito Veintiséis de Octubre. Foto: Composición LR

Alrededor de las 8 de la mañana del domingo 17 de agosto, se registró un incendio en el asentamiento humano San Judas Tadeo, ubicado en el distrito Veintiséis de Octubre, en la región de Piura. De acuerdo a informes preliminares, el fuego consumió al menos cinco viviendas de material rústico.

Bajo este contexto, los vecinos del sector alertaron que es el segundo siniestro en menos de un año que deja a varias familias en la calle. Hasta el cierre de esta edición, no se reportaron herido. Adicionalmente, se logró retirar un balón de gas de una de las casas para evitar mayores consecuencias.

Piura: fuego consume viviendas de la UPIS San Judas Tadeo

Los bomberos y el personal de serenazgo del distrito se apersonaron al lugar de los hechos para contener las llamas y realizar las diligencias correspondientes. Para la ciudadana Delia Zapata, las llamas se habrían iniciado por un cortocircuito. "Los vecinos logramos detener el fuego, que no se extienda a otros lotes", explicó a La República.

En tanto, Noemí Morocho, una de las damnificadas, sostuvo entre lágrimas que se encontraba en una jornada religiosa cuando le informaron sobre la destrucción de su morada. "Encontré todo quemado. En mi casa lo perdimos todo, dinero, ya no tengo nada", expuso la madre de familia.

Más de una tragedia en Piura

Cabe destacar que, durante la noche del sábado 16 de agosto, dos viviendas de la UPIS Villa Rosales terminaron dañadas tras otro incendio. Judith Gálvez, una de las damnificadas, detalló a este medio que las llamas comenzaron en la casa de su vecino, un hombre discapacitado. "He perdido camas, colchones, mi hija todo lo ha perdido, como su ropa, su uniforme", apuntó la madre de familia.

Canal de ayuda

