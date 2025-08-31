HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Un fallecido y cinco heridos deja accidente de tránsito en Piura

Camioneta se despistó y cayó unos 200 metros en el distrito de Pacaipampa. Pobladores exigieron a autoridades mejorar estado de la carretera.

Víctima es Benito Melendrez, quien fue exautoridad del caserío Bellavista de Cachiaco. Foto: Radio La Kumbre Mix
Víctima es Benito Melendrez, quien fue exautoridad del caserío Bellavista de Cachiaco. Foto: Radio La Kumbre Mix

Un accidente de tránsito terminó con la vida de un padre de familia y dejó otras cinco personas heridas en el distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, Piura. Según un medio local, el siniestro se produjo pasada la medianoche del domingo 31 de agosto en la vía que conecta los caseríos Mangas de Cachiaco y Bellavista de Cachiaco.

La víctima mortal fue identificada como Benito Melendrez, exalcalde delegado del caserío Bellavista de Cachiaco. Él falleció luego de que el vehículo donde viajaba como pasajero se despistara y diera vueltas de campana, cayendo unos 200 metros abajo. Deja tres menores en orfandad.

lr.pe

Estado del resto de pasajeros

Trascendió que, en la camioneta -que terminó totalmente destruida- se movilizaban un total de seis personas. Estas salieron disparadas a lo largo del descenso. Solo uno de los viajeros quedó en el vehículo, cuya caída fue obstaculizada al impactar contra un árbol.

Respecto a los heridos, el periodista Edgar Huamán contó a La República que tres de los lesionados fueron trasladados al establecimiento de salud I-4, los restantes tuvieron heridas leves y no requirieron de internamiento.

Piden mantenimiento de carretera

Los pobladores del sector enfatizaron que la vía donde ocurrió la tragedia está en malas condiciones, por lo que hicieron un llamado a la Municipalidad Distrital de Pacaipampa para que intervenga y realice el mantenimiento.

