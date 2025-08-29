Psicólogo de la UNMSM revela el significado de caminar con las manos en la espalda: "Es muy amplio"

Psicólogo de la UNMSM revela el significado de caminar con las manos en la espalda | Foto: composición LR/Pixabay/Pexels.

Muchas personas suelen caminar con las manos en la espalda sin estar realmente conscientes de que esta acción guarda un significado oculto que dice mucho sobre su personalidad. En conversación con La República, el psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS) Javier Campos, reveló que quienes realizan este gesto suelen compartir múltiples rasgos, siendo el contexto el principal factor que revela el verdadero significado.

¿Qué significa caminar con las manos en la espalda?

Para el psicólogo Javier Campos, caminar con las manos en la espalda puede indicar desde rasgos de autoridad, confianza en sí mismo o reflexión hasta sumisión y ansiedad. El significado de la acción depende de otros complementos como la postura, la cultura, la personalidad y la situación en la que se encuentre la persona que lo ejecuta.

“Va a depender mucho del contexto, sobre todo, la postura corporal, no solamente el gesto de ponerse las manos detrás. Los hombros erguidos y el pecho hacia adelante va a representar dominio, control y autoridad. Si la persona está cabizbaja, con los hombros decaídos, podría indicar sumisión, obediencia. Si camina aceleradamente con las manos hacia atrás puede reflejar ansiedad y si lo hace lentamente puede reflejar reflexión e introspección”, explicó.

Según el especialista, un elemento importante también es el género. Mientras en los hombres este gesto puede relacionarse con el control y la confianza, en las mujeres representa la calma y sumisión.

¿Cuál es la importancia del lenguaje corporal?

Citando a los investigadores Vicente Caballo y Albert Mehrabian, Campos indicó que solo el 7% de la comunicación que expresan las personas es verbal o está en las palabras, mientras el otro 93% se encuentra en los gestos corporales y expresiones no verbales.

“Está dentro del componente conductual, que tiene que ver con la postura, los gestos; y paralingüístico, como el tono de voz, el timbre, entre otros. Por ejemplo, este comportamiento de las manos hacia atrás también puede reflejar rebeldía. Si un adolescente se para con la postura tensa y erguida hacia adelante y la mirada, sobre todo, ante un docente, puede reflejar rebeldía. Entonces, va a depender mucho de la edad, del género y de las variables mencionadas”, agregó.

¿En qué tipo de personas es más común?

El psicólogo de la UNMSM consideró que en la sociedad peruana es más frecuente en los hombres, en el sentido de confianza, control, autoridad y dominancia. “Mayormente, se observa en autoridades que cumplen una jerarquía, un poder. En edades menores también hacen eso, pero como una tendencia a la obediencia y a la sumisión, adolescentes, sobre todo y jóvenes”, subrayó.