El extorsionador aseguró que no atacó a la mujer porque estaba junto a su menor hija. Foto: Composición LR/KevinnGarcía

Manuel Prado es una empresa de transporte de mototaxi en el distrito de Carabayllo, la cual se convirtió en el blanco de una banda de extorsionadores que se presentan como Los Zetas del Cono Norte. A raíz del cobro de cupos, las amenazas iniciaron mediante mensajes de WhatsApp a Rigoberto Barzola, quien es abogado y el dueño de la flota de mototaxis.

Los delincuentes exigen S/50.000 como pago inicial y S/5 diarios por cada unidad. Ante la negativa de los transportistas, los criminales retuvieron a una de las trabajadoras de la flota, quien se encontraba junto a su menor hija cubriendo su ruta habitual. Los hampones obligaron a la mujer a llamar al dueño para exigirle que pague. Incluso, grabaron lo sucedido a fin de amedrentar a sus víctimas.

Mototaxista y su menor hija salvan de morir tras ser retenidas por extorsionador en Carabayllo

La mujer y su menor hija vivieron instantes de incertidumbre tras ser retenidas por el extorsionador, quien se encontraba armado y apuntando a la mujer. "Efectivamente, ellos han secuestrado una de nuestras unidades con toda la conductora y, a través de su celular, empezaron a llamarme", sostuvo el dueño de la empresa para La República. Una vez que fue liberada, la conductora se trasladó a la comisaría de la Policía Nacional del Perú de El Progreso, ubicado en Carabayllo, en donde se encontró con Rigoberto Barzola, dueño de la empresa extorsionada.

Empresa de mototaxistas reclama mayor seguridad a las autoridades ante continuas amenazas. Foto: Kevinn García

En ese momento, reciben una llamada de los extorsionadores de la banda criminal Los Zetas del Cono Norte, quienes le señalaron a la mujer que no la asesinaron por estar junto a su menor hija. "Ha tenido suerte que ha estado con su hija, no la he matado. Esta es la última vez que voy a hablar contigo. A la otra voy a actuar", se le escucha decir al delincuente.

Extorsiones y amenazas continuaron contra el dueño de la empresa

Ante la negativa del dueño de la empresa en pagar una suma de dinero que no tienen, los extorsionadores continuaron con sus amenazas la madrugada del último domingo 31 de agosto, pues dos sujetos a bordo de una moto lineal dejaron un explosivo en la vivienda de Rigoberto Barzola como última advertencia.

Presencia policial en la zona donde se encontró un artefacto explosivo. Foto: Kevinn García

"Meses atrás ya nos vienen extorsionando, pero nosotros nos hemos estado negando", acotó el dueño de la empresa, quien narró haber encontrado un explosivo fuera de su vivienda luego de haber sentado la denuncia por extorsión en la comisaría de El Progreso. "Eso nos ha indignado bastante que hemos tenido que bajar a la comisaría a sentar la denuncia correspondiente. En plena comisaría nos vuelven a llamar y he tenido que enfrentarme boca a boca", puntualizó.

Más de 80 familias afectadas tras paralización de actividades

Rigoberto Barzola sostuvo que su empresa, que brinda trabajo a 80 personas, ha decidido paralizar sus actividades ante la última advertencia de los extorsionadores. "No quiero pensar que esto sea un terrorismo de estado, cuando el gobierno permite que haya esta violencia (…) no es posible que estemos siendo violentados, ¿Dónde nuestra policía? (necesitamos) Más servicio de inteligencia para trabajar", sostuvo.

El caso ya ha sido puesto a disposición de la comisaría de El Progreso. Sin embargo, la creciente inseguridad sigue afectando a las y los pequeños empresarios, quienes se ven obligados a frenar sus actividades debido al avance del crimen organizado. Pese a las denuncias y amenazas constantes, las respuestas de las autoridades han resultado insuficientes.

