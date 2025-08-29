SJM: hombre casi es arrollado tras perseguir a ladrón que le robó el celular

Un intento por salvar sus pertenencias puso en riesgo la vida de un hombre que fue víctima de un robo en el distrito de San Juan de Miraflores, a plena luz del día.

El hecho ocurrió en la avenida Los Héroes, alrededor de las 11:30 a. m. Cámaras de seguridad captaron los momentos previos del ataque de un ladrón que deambulaba en mototaxi en busca de su próxima víctima.

Hombre persigue a delincuente tras robarle su celular

Imágenes lograron mostrar cómo una mototaxi amarilla se estaciona en la avenida, transcurrida por buses y motos. De su interior desciende un sujeto de polo negro que camina por la vereda, revisando cada local y esperando el momento idóneo para cometer el asalto. Al notar que no había muchas personas a su alrededor, sorprendió a un hombre que hablaba por teléfono fuera de una tienda de repuestos y le arrebató su teléfono.

Cámaras captaron el instante previo al robo del celular a un hombre. Captura ATV

La víctima, lejos de quedarse de brazos cruzados, corrió tras el ladrón y logró alcanzarlo. En su intento por recuperar el equipo, la mototaxi con el complice del delincuente se dirigió contra él y estuvo a punto de atropellarlo, arrinconándolo contra uno de los muros del Metro de Lima. Afortunadamente, el hombre salió ileso y pudo recuperar su celular, ya que el delincuente lo soltó antes de huir con rumbo desconocido.

Vecinos denuncian constantes robos

Tras este hecho, algunos comerciantes y vecinos de San Juan de Miraflores denunciaron que en la zona se registran constantes asaltos, por lo que exigen mayor presencia de las autoridades.

“Pedimos que haya un poco más de seguridad y policías por acá”, señaló el trabajador del local de repuestos.

