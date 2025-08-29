HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

SJM: hombre casi es arrollado tras perseguir a ladrón que le robó el celular

Cámaras de seguridad registraron el instante en que el sujeto se acercó a su víctima y le arrebató el celular mientras hablaba por teléfono. Pese al peligro, el hombre logró recuperarlo

Hombre casi es atropellado tras perseguir a ladrón que robó su celular. Foto: Composición LR
Hombre casi es atropellado tras perseguir a ladrón que robó su celular. Foto: Composición LR

Un intento por salvar sus pertenencias puso en riesgo la vida de un hombre que fue víctima de un robo en el distrito de San Juan de Miraflores, a plena luz del día.

El hecho ocurrió en la avenida Los Héroes, alrededor de las 11:30 a. m. Cámaras de seguridad captaron los momentos previos del ataque de un ladrón que deambulaba en mototaxi en busca de su próxima víctima.

PUEDES VER Hallan a mujer sin vida al interior de su habitación en SJM: PNP investiga presunto feminicidio

lr.pe

Hombre persigue a delincuente tras robarle su celular

Imágenes lograron mostrar cómo una mototaxi amarilla se estaciona en la avenida, transcurrida por buses y motos. De su interior desciende un sujeto de polo negro que camina por la vereda, revisando cada local y esperando el momento idóneo para cometer el asalto. Al notar que no había muchas personas a su alrededor, sorprendió a un hombre que hablaba por teléfono fuera de una tienda de repuestos y le arrebató su teléfono.

Cámaras captaron el instante previo al robo del celular a un hombre. Captura ATV

Cámaras captaron el instante previo al robo del celular a un hombre. Captura ATV

La víctima, lejos de quedarse de brazos cruzados, corrió tras el ladrón y logró alcanzarlo. En su intento por recuperar el equipo, la mototaxi con el complice del delincuente se dirigió contra él y estuvo a punto de atropellarlo, arrinconándolo contra uno de los muros del Metro de Lima. Afortunadamente, el hombre salió ileso y pudo recuperar su celular, ya que el delincuente lo soltó antes de huir con rumbo desconocido.

PUEDES VER Sereno atropella a vecina en plena vereda de San Juan de Miraflores y es separado de su cargo: cámaras registraron el hecho

lr.pe

Vecinos denuncian constantes robos

Tras este hecho, algunos comerciantes y vecinos de San Juan de Miraflores denunciaron que en la zona se registran constantes asaltos, por lo que exigen mayor presencia de las autoridades.

“Pedimos que haya un poco más de seguridad y policías por acá”, señaló el trabajador del local de repuestos.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

