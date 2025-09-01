Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

La vivienda de una comerciante ubicada en el distrito de Comas fue blanco de un atentado con explosivo perpetrado por un delincuente que detonó un artefacto en la fachada durante horas de la noche. El ataque ocurrió en la madrugada del 31 de agosto, en la urbanización Nuevo Sol.

Cámaras de seguridad registraron el accionar delictivo del sujeto, quien vestido con una capucha para no ser identificado, prendió un aparato explosivo y lo lanzó contra el inmueble causando una serie de destrozos en la reja y puerta principal. Tras ello, huyó rápidamente del lugar. La propietaria indicó no haber recibido amenazar previas, sin embargo, el mercado donde trabaja, sí.

Ataque estaría relacionado con extorsión a mercado

De acuerdo con la afectada, el atentado a su vivienda podría estar relacionado con la extorsión del cual es víctima el mercado donde actualmente labora. La mujer indicó en conversación con 24 Horas, que los delincuentes no le enviaron mensajes extorsivos previos, sin embargo, los directivos del centro de abastos sí vienen siendo blanco de amenazas.

Por tal razón, sostuvo que el ataque se trataría de una equivocación por parte de los hampones, pues según ella, éstos habrían pensado que está a cargo de la parte económica de la empresa. De esa manera, detalló que solo es una comerciante dedicada a la venta de productos que se gana el día a día junto a su esposo.

Por último, se conoció que puso la denuncia respectiva ante la Policía Nacional para que inicien con las investigaciones y la identificación del sujeto. Las cámaras de seguridad podrían ser una pieza clave para dar con su paradero.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

