Municipalidad de Ancón no gastó ni un sol en Programa Vaso de Leche: Contraloría evidencia inacción en más de 120 municipios
Informe de la Contraloría señala que 127 gobiernos locales a nivel nacional no ejecutaron el presupuesto público asignado para el Vaso de Leche.
La Contraloría General de la República evidenció que 127 gobiernos locales a nivel nacional no han ejecutado ni un sol en el presupuesto público asignado al Programa Vaso de Leche (PVL). De acuerdo con la entidad fiscalizadora, al cierre del primer semestre del 2025, en Lima, nueve distritos no cumplieron con el gasto destinado.
Uno de ellos es la Municipalidad de Ancón, que registra "cero" en ejecución presupuestal al 30 de junio de este año. Lamentablemente, este dinero mal administrado repercute en los beneficiarios como: niños menores de seis años, madres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores.
Según la Contraloría, el municipio liderado por el alcalde Samuel Daza, recibió S/852 mil 755 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte de la atención a los usuarios del programa social. Este caso también se detectó en otras regiones como Apurímac, Huánuco, Áncash, Junín, Ayacucho y Puno.
Municipios no rindieron información a la Contraloría
Los 127 gobiernos locales contabilizados por la Contraloría, registran el 0% de ejecución presupuestal y, además, incumplieron con remitir información mensual de gastos e ingresos del PVL a la entidad. Dicha acción confirmaría que no se está utilizando los recursos económicos asignados por el MEF.
El documento señala que las siguientes instituciones públicas recibieron su presupuesto público y no gastaron nada de enero al 30 de junio del 2025:
- Municipalidad Provincial de Morropón-Piura: S/ 1 459 542
- Municipalidad Provincial de Paita-Piura: S/ 930 385
- Municipalidad Distrital de Ancón-Lima: S/ 852 755
- Municipalidad Provincial de Pomabamba-Áncash: S/ 327 689
- Municipalidad Distrital de Ulcumayo-Junín S/ 395 141
Contraloría notifica a gobiernos locales
La identificación del nulo registro de ejecución presupuestal en el Vaso de Leche ya fue notificado a las entidades correspondientes con la finalidad de que adopten las medidas preventivas y correctivas a la gestión del dinero asignado para que contrarreste la inseguridad alimentaria de los beneficiarios.
Asimismo, la Contraloría señaló que al 1 de agosto del 2025, 51 municipalidades, de las 127 identificadas inicialmente, ya registran ejecución del presupuesto destinado al programa. Sin embargo, aún quedan 76 gobiernos locales pendientes de utilizar dicho recurso.
