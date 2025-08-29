HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cusco: policía acusado de homicidio afrontará 9 meses de prisión preventiva

Defensa del brigadier PNP Job Tomaiconsa Palomino alegó demencia en un intento de eludir responsabilidades.

Juez de la Corte del Cusco dictó prisión preventiva contra policía. Foto: composición LR.
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco dictó nueve meses de prisión preventiva contra el brigadier PNP Job Tomaiconsa Palomino, acusado del homicidio de Aurelio Advíncula Quiñones, un comerciante natural de Conchucos (Áncash).

El hecho ocurrió la tarde del domingo 24 de agosto, a la salida del Estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad del Cusco. Según las investigaciones, el policía -quien se encontraba de franco- utilizó su arma de fuego personal para disparar contra la víctima, a quien también agredió físicamente. Advíncula falleció a causa de una herida de bala en el tórax.

La Fiscalía sostiene que el crimen se habría producido por celos pasionales, ya que Tomaiconsa sospechaba que su aún esposa mantenía una relación sentimental con la víctima. Testigos del hecho y otros efectivos policiales lograron reducirlo y detenerlo en la escena del crimen.

Acusado alegó problemas mentales para eludir cárcel

Durante la audiencia, la defensa del efectivo argumentó que este padece problemas mentales y presentó una lista con envases de una supuesta medicación. Sin embargo, el Ministerio Público desestimó esta versión, señalando que el brigadier cumplía funciones activas en la Central 105 de la PNP, lo que evidenciaría su capacidad para el servicio.

El juez Marco Antonio Flores rechazó el pedido de comparecencia restringida y detención domiciliaria, solicitados por la defensa, y ordenó la medida de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con el Código Penal, el homicidio calificado, cuando se comete con alevosía, ferocidad, por lucro o motivos pasionales, se castiga con penas de cárcel no menores de 15 ni mayores de 35 años.

El cuerpo de Aurelio Advíncula fue conducido a Lima, su lugar de residencia, para los funerales.

