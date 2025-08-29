Cusco: comuneros indignados visten y pasean con polleras a alcalde por incumplir promesas

A través de una muestra de indignación, pobladores de la comunidad de Patabamba vistieron con polleras y pasearon junto a un burro a Walter Bejar, alcalde del distrito de Coya, ubicado en el departamento del Cusco. El hecho se produjo como una medida de 'castigo' por el presunto incumplimiento de obras por parte del burgomaestre.

Los ciudadanos, reunidos en multitud, trasladaron a Bejar hasta la plaza mayor y en medio de reclamos le obligaron a ponerse una pollera y un poncho. En primera, instancia, la autoridad puso resistencia, sin embargo, tras la presión de la enardecida turba terminó por ceder a las exigencias.

'Castigan' a alcalde en Cusco por incumplir promesas

En las imágenes grabadas por un testigo, se aprecia cómo a plena luz del día es rodeado por un grupo de mujeres y hombres, quienes indignados, aparentemente le reclaman por las falsas promesas en torno a obras para la comunidad. En varias oportunidades, el alcalde trata de escapar de la multitud, sin embargo, sus esfuerzos resultaron en vano.

Tras lograr vestirlo con las prendas femeninas, los pobladores lo llevaron a realizar una caminata por las calles de Coya junto a la compañía de un pequeño burro, ello en clara señal de escarmiento por su falta de acción para la mejora de la comunidad, que harta de las falsas promesas optó por aplicar este tipo de 'castigos'.

