HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Sociedad

Cusco: comuneros indignados visten y pasean con polleras a alcalde por incumplir promesas

Alcalde de Coya fue 'castigado' por los pobladores de la comunidad de Patabamba, quienes también lo obligaron a caminar junto a un burro en la plaza mayor, a plena luz del día. 

Burgomaestre también fue obligado a pasear junto a un burro. Foto: Composición LR/24 Horas
Burgomaestre también fue obligado a pasear junto a un burro. Foto: Composición LR/24 Horas

A través de una muestra de indignación, pobladores de la comunidad de Patabamba vistieron con polleras y pasearon junto a un burro a Walter Bejar, alcalde del distrito de Coya, ubicado en el departamento del Cusco. El hecho se produjo como una medida de 'castigo' por el presunto incumplimiento de obras por parte del burgomaestre.

Los ciudadanos, reunidos en multitud, trasladaron a Bejar hasta la plaza mayor y en medio de reclamos le obligaron a ponerse una pollera y un poncho. En primera, instancia, la autoridad puso resistencia, sin embargo, tras la presión de la enardecida turba terminó por ceder a las exigencias.

'Castigan' a alcalde en Cusco por incumplir promesas

En las imágenes grabadas por un testigo, se aprecia cómo a plena luz del día es rodeado por un grupo de mujeres y hombres, quienes indignados, aparentemente le reclaman por las falsas promesas en torno a obras para la comunidad. En varias oportunidades, el alcalde trata de escapar de la multitud, sin embargo, sus esfuerzos resultaron en vano.

Tras lograr vestirlo con las prendas femeninas, los pobladores lo llevaron a realizar una caminata por las calles de Coya junto a la compañía de un pequeño burro, ello en clara señal de escarmiento por su falta de acción para la mejora de la comunidad, que harta de las falsas promesas optó por aplicar este tipo de 'castigos'.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cusco: obra de Hospital Antonio Lorena estaría concluida en diciembre

Cusco: obra de Hospital Antonio Lorena estaría concluida en diciembre

LEER MÁS
Diez heridos tras enfrentamiento entre pobladores de Cusco y Puno por problemas limítrofes

Diez heridos tras enfrentamiento entre pobladores de Cusco y Puno por problemas limítrofes

LEER MÁS
Cusco: conductor de bus turístico acusado de hurto quedó en libertad tras intervención policial

Cusco: conductor de bus turístico acusado de hurto quedó en libertad tras intervención policial

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

LEER MÁS
Estas regiones del Perú soportarán hasta -20°C el 30 y 31 de agosto, según alerta naranja de Senamhi

Estas regiones del Perú soportarán hasta -20°C el 30 y 31 de agosto, según alerta naranja de Senamhi

LEER MÁS
Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

LEER MÁS
Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 29 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor en Perú HOY, 29 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Soldado peruano que luchó en la guerra de Ucrania revela que ganaba 3000 dólares mensuales: "No siempre cumplían con el pago"

Soldado peruano que luchó en la guerra de Ucrania revela que ganaba 3000 dólares mensuales: "No siempre cumplían con el pago"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota