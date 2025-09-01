Clima en Piura, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre
Revisa AQUÍ el clima de Piura hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AYABACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
CHALACO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
CHULUCANAS - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
EL ALTO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y al atardecer.
martes, 02 de septiembre
24ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
HUANCABAMBA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día del por la tarde.
martes, 02 de septiembre
22ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
HUARMACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
23ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
LANCONES - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
31ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
30ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
MALACASI - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
34ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
PAITA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
26ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
26ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
PIURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
28ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
27ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
SALALA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
14ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
13ºC
7ºC
Cielo nublado parcial con brillo solar durante el día y por la tarde.
SECHURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
27ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
27ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
SULLANA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
31ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
31ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
TALARA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
24ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.