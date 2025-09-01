HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Piura, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 1 de septiembre

Revisa AQUÍ el clima de Piura hoy, lunes, 01 de septiembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Piura, vía Senamhi HOY, 1 de septiembre
AYABACA - PIURA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.

CHALACO - PIURA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.

CHULUCANAS - PIURA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
33ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.

EL ALTO - PIURA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y al atardecer.
martes, 02 de septiembre
24ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.

HUANCABAMBA - PIURA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día del por la tarde.
martes, 02 de septiembre
22ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.

HUARMACA - PIURA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
23ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.

LANCONES - PIURA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
31ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
30ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.

MALACASI - PIURA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
34ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
32ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.

PAITA - PIURA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
26ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
26ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.

PIURA - PIURA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
28ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
27ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.

SALALA - PIURA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
14ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
13ºC
7ºC
Cielo nublado parcial con brillo solar durante el día y por la tarde.

SECHURA - PIURA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
27ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
27ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.

SULLANA - PIURA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
31ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
31ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.

TALARA - PIURA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 01 de septiembre
24ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
martes, 02 de septiembre
24ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
