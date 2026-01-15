HOYSuscripcion LR Focus

Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,3 remeció Pisco, según IGP

El movimiento telúrico se registró en la noche de este 15 de enero. Según el IGP, el epicentro se localizó a 25 km al este de Pisco, en Ica.

Sismo de 4,3 remeció Ica, según IGP
Sismo de 4,3 remeció Ica, según IGP | Composición LR

Un sismo de magnitud 4,3 se registró a las 22:46 p.m. a 25 km al este de Pisco, en Ica. El temblor del 15 de enero tuvo una profundidad de 52 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Nota en desarrollo

