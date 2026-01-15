Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,3 remeció Pisco, según IGP

Un sismo de magnitud 4,3 se registró a las 22:46 p.m. a 25 km al este de Pisco, en Ica. El temblor del 15 de enero tuvo una profundidad de 52 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Nota en desarrollo

