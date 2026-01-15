HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tomaron taxi por aplicativo, asesinaron al chofer y vendieron el vehículo a S/3.000

Extranjero que fue capturado en San Juan de Lurigancho confesó como perpetró este delito junto a otros dos cómplices, integrantes de la banda criminal ‘Los Matataxistas de Ate’, una facción DEL Tren de Aragua en Lima.

Los Mototaxistas de Ate.
Los Mototaxistas de Ate.

Otra víctima de la inseguridad. Otro golpe del delito. Una violencia que parece no detenerse en Lima ni el Callao. Homero David Casas Jara fue el taxista al que, para robarle su automóvil, mataron a tiros. Seis días después de este crimen, la policía capturó hoy a los asesinos. Uno de ellos, de nacionalidad venezolana, confesó que luego del homicidio vendieron el vehículo a S/3.000.

Este asesinato se suma a los 70 casos registrados en lo que va de este 2026, y aún con registros por actualizar, de acuerdo a los datos del Sinadef, señala el analista de datos, Juan Carbajal.

Jesús Alberto Belvesi Gutiérrez, de 31 años, natural de Venezuela, confesó con detalles como se perpetró el hecho la noche del 9 de enero.

lr.pe

Primero dijo que se encuentra en Perú desde hace un año, y que desde hace dos meses se viene ocultando en una ‘caleta’ descubierta en la Mza. B, lote 14, urbanización La Bacilia, en San Juan de Lurigancho.

¿De quién es el arma? (hallada en su habitación) le preguntó a ‘boca de jarro’ el general Víctor Revoredo Farfán. “Me lo prestó un ‘pata’ para robar. No conozco su nombre”.

-¿Qué pasó con el taxista?

“Le hemos robado, le tomamos una carrera por aplicativo en el parque Santa Elvira y lo llevamos a Los Olivos. Le quitamos el carro y le disparamos dos tiros”.

-¿Quiénes son los otros dos sujetos?

No sé cómo se llaman, solo sé que son venezolanos.

-¿Luego que hicieron con el carro?

Lo vendimos a un comprador por el callao, nos dieron 3 mil soles.

Los familiares de Homero Casas recuerdan que éste salió de su vivienda a las 10 de la noche para iniciar su jornada laboral. Según informó su esposa, perdieron contacto con él poco antes de las 11 de la noche, momento en que realizaría su primera carrera.

Mortalmente herido fue encontrado en el cruce de la avenida Alfredo Mendiola y la calle Paucartambo. Finalmente falleció en el hospital Cayetano Heredia.

Esta mañana, el confeso asesino confirmó que integraba la banda criminal ‘Los Matataxistas de Ate’, que sería una facción del Tren de Aragua. Hay otros dos detenidos cuyas identidades se encuentran en proceso de verificación.

"No merecía morir así, Él era un hombre honesto, muy trabajador", dijo, conmovida, la esposa de la víctima.

Consternada, muchísimo más dura agregó: "Me quedo sola con mi hijo por estos delincuentes que lo asesinaron por un auto. Mi familia está destrozada. Los tienen que castigar con todo el peso de la ley".

