Lima, la ciudad contaminada por su viejo parque automotor

El aumento del parque automotor, las pocas áreas verdes, la quema de desechos y los incendios son algunos de los problemas que afectan la calidad del aire en Lima metropolitana.



Según el último informe publicado por el Air Quality Life Index (AQLI) de la Universidad de Chcago, Lima es una de las ciudades más contaminadas en la región. Solo la superan Bolivia, Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil.



El Ing.José Inoue, especialista de la Subdirección de Evaluación del Ambiente Atmosférico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), refiere que el material particulado PM2.5 es el principal contaminante, ya que tenemos un parque automotor bastante grande, la mayor parte viejo y con intensa actividad, y eso contribuye a que la contaminación siga persistiendo.



El PM2.5 son partículas muy pequeñas en el aire, son entre 20 a 30 veces más pequeñas que el diámetro de un cabello humano, y es emitido por el parque automotor, por la combustión de los vehículos .



Y luego está el material particulado PM10, que es una fracción más gruesa, que también está influenciado por los vehículos, pero se le adiciona la resuspensión del polvo, por efecto de los vientos, explica el experto. “El PM10 se desprende de la superficie y eso ocasiona este panorama de polvo”.



Estos dos materiales particulados tienen una afectación directa en el sistema respiratorio. “El PM10 puede llegar a los bronquios, incluso el PM10.5, que es más pequeño, puede llegar a los alvéolos pulmonares y conectarse con el torrente sanguíneo, generando problemas cardiovasculares”, agrega.



Los distritos más contaminados son los del norte y del este como Carabayllo, Puente Piedra, Ate y Santa Anita.



Y eso se debe porque la dirección que tienen los vientos, cuando provienen del mar hacia el continente, se dirigen al norte y al este. Otra razón es que en estos lugares la topografía comienza a elevarse, ya empieza las cordilleras y esto ocasiona una especie de barrera.



“Prácticamente, más del 50% de los contaminantes que se producen en Lima provienen del parque automotor. Entonces, si es que no hay una renovación de las unidades vehiculares, si es que no se fomenta la revisión técnica, de los sistemas de combustión de estos vehículos, siempre se va a tener este problema”, explica Inoue a La República.



Y esto repercute en la salud de todos. Más de 10 mil personas mueren al año en Lima y Callao a causa de la contaminación ambiental, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).



Mikhail Regalado Rodríguez, neumólogo del Hospital Hipólito Unanue, reafirma que la contaminación ambiental genera un impacto en la salud respiratoria, siendo de mayor impacto en personas que ya padecen de enfermedades respiratorias crónicas o preexistentes.



“En aquellas personas sin antecedentes respiratorios, los contaminantes ambientales pueden generar enfermedades agudas, como bronquitis, faringitis, broncoespasmos, neumonías y, dependiendo de las características de los contaminantes, pueden llegar a generar enfermedades crónicas como fibrosis pulmonar, EPOC, cáncer de pulmón, o de vías aéreas superiores”, explica Regalado.

Buses viejos



Para el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, no se cumple la ley de chatarreo en todo su vigor, el MTC no destina los recursos para pagar el bono. Además de eso, el MTC ha autorizado que las unidades de transporte público sigan circulando hasta los 35 años de antigüedad, cuando debería ser hasta los 15 años, según el Reglamento Nacional de Vehículos.



“El argumento del Ministerio de Transportes es que si retiran del parque automotor los vehículos obsoletos, la población se quedaría sin movilidad”.



Y como una consecuencia adicional de este transporte, tenemos más casos de accidentes vehiculares, porque no pasan revisiones, no se renuevan.



Además, falta implementar la electromovilidad. Según Quispe Candia, ya están las normas, pero el Estado no impulsa este sistema que consiste en implementar vehículos eléctricos, tanto unidades livianas como transporte masivo. ❖

Falta impulsar buses eléctricos