HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     
Mundo

Tecnología al rescate del Everest: drones combaten la basura en la cima del mundo

Un equipo de drones se une a la limpieza del Everest, transportando 300 kg de desperdicios en la temporada de escalada.

El esfuerzo para combatir la contaminación en el Everest hará que la ruta sea más segura para los montañistas
El esfuerzo para combatir la contaminación en el Everest hará que la ruta sea más segura para los montañistas | Foto: Airlift Technology/AFP

En el Everest, un equipo de operadores de drones se unió esta temporada de escalada a los montañistas y guías en el campamento base. Su misión: ayudar a limpiar la cima más alta del mundo.

Toneladas de desperdicios, desde latas vacías y cilindros de gas hasta botellas, plástico y equipo de escalada desechado, han valido al Everest, que en su día fue un lugar prístino, el sombrío apodo de "el basurero más alto del mundo".

PUEDES VER: Inundaciones en el Himalaya de India dejan al menos 70 muertos y más de 60 desaparecidos

Drones ayudan a limpiar el Everest

Dos drones de carga pesada DJI FC 30 fueron enviados hasta el Campamento 1, a 6.065 metros de altura, donde ayudaron a transportar ya 300 kg de basura durante la temporada de escalada de primavera, que suele durar desde abril hasta principios de junio.

"Las únicas opciones eran helicópteros y mano de obra, sin ninguna otra alternativa", explica Raj Bikram Maharjan, de la empresa nepalí Airlift Technology, que desarrolló el proyecto.

"Así que, como solución a este problema, se nos ocurrió la idea de utilizar nuestros drones de carga pesada para trasladar la basura", añade.

Tras una prueba piloto satisfactoria en el Everest el año pasado, la empresa hizo ensayos del sistema en el cercano monte Ama Dablam, donde retiró 641 kg de residuos.

"Se trata de una iniciativa revolucionaria en las montañas para hacerlas más limpias y seguras", afirma Tashi Lhamu Sherpa, vicepresidenta del municipio rural de Khumbu Pasang Lhamu, que supervisa la zona del Everest.

PUEDES VER: Aluvión en el Himalaya Indio deja cuatro muertos y más de 100 desaparecidos tras arrasar con una ciudad

lr.pe

Los drones son una alternativa más económica para la limpieza del Everest

Los drones están demostrando ser mucho más eficientes, rentables y seguros que los métodos anteriores, según Tshering Sherpa, jefe del Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha.

"En solo 10 minutos, un dron puede transportar tanta basura como 10 personas en seis horas", explica a AFP.

Estas potentes aeronaves cuestan alrededor de 20.000 dólares cada una, pero han sido suministradas por el fabricante con sede en China para apoyar la operación de limpieza y promocionar su marca.

El resto de los costos han sido cubiertos en parte por las autoridades locales.

Además de la recogida de residuos, los aparatos también se han utilizado para entregar equipo de escalada esencial, como botellas de oxígeno, escaleras y cuerdas, lo que ha reducido el número de peligrosos viajes a través de la cascada de hielo del Khumbu, una de las zonas más mortíferas del Everest.

PUEDES VER: La increíble supervivencia de Beck Weathers: la historia real que dio vida a la película Everest

lr.pe

El trabajo de limpieza en el Everest volverá más seguro el recorrido a la montaña más alta

Esto puede ayudar a mejorar la seguridad de los guías y cargadores, especialmente de los equipos de "preparación" que establecen las rutas al comienzo de la nueva temporada.

"La gente del equipo de preparación estaba muy contenta", dice el montañista Nima Rinji Sherpa, el más joven en coronar las 14 cimas más altas del mundo.

"Pueden ir solos y el dron les lleva las escaleras, el oxígeno y las cuerdas. Ahorra mucho tiempo y energía", sostiene.

El mes que viene, Airlift Technology llevará los aparatos al monte Manaslu, el octavo pico más alto del mundo.

"Los drones no solo son útiles en la guerra", asegura Maharjan.

"Pueden salvar vidas y proteger el medioambiente. Esta tecnología va a suponer un cambio revolucionario para el trabajo humanitario y climático", considera.

Notas relacionadas
Esta es la montaña más alta de la Tierra, ubicada en EEUU y la única que supera al Everest por casi 2.000 metros

Esta es la montaña más alta de la Tierra, ubicada en EEUU y la única que supera al Everest por casi 2.000 metros

LEER MÁS
La increíble supervivencia de Beck Weathers: la historia real que dio vida a la película Everest

La increíble supervivencia de Beck Weathers: la historia real que dio vida a la película Everest

LEER MÁS
Montañista peruano, Víctor Rímac escala el Everest con la bandera peruana

Montañista peruano, Víctor Rímac escala el Everest con la bandera peruana

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua", alerta Jaime Bayly en medio de tensión entre Venezuela y EE. UU.

"Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua", alerta Jaime Bayly en medio de tensión entre Venezuela y EE. UU.

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Estados Unidos habría ordenado más barcos cerca de Venezuela para enfrentar narcotráfico de carteles, según Reuters

Estados Unidos habría ordenado más barcos cerca de Venezuela para enfrentar narcotráfico de carteles, según Reuters

LEER MÁS
EEUU investigará “puentes aéreos” desde Venezuela que facilitarían tráfico de droga y Maduro responde culpando a Colombia

EEUU investigará “puentes aéreos” desde Venezuela que facilitarían tráfico de droga y Maduro responde culpando a Colombia

LEER MÁS
Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato presidencial de Bolivia, acusa a Nicolás Maduro de liderar un conglomerado criminal mafioso

Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato presidencial de Bolivia, acusa a Nicolás Maduro de liderar un conglomerado criminal mafioso

LEER MÁS
María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Mundo

Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EEUU contra Venezuela y permitirá ingreso a su territorio si Trump lo solicita

El único país de América Latina con transporte público totalmente gratuito: no es Chile ni Colombia

Hombre abandona a su perro en el aeropuerto porque no dejaron subirlo al avión y es arrestado por maltrato en Brasil

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota