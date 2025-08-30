HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     
Datos LR

El programa brasileño para rastrear el ganado será vital para combatir la deforestación

Brasil, el mayor productor de carne bovina, lanza el Programa Nacional de Identificación Individual de Bovinos y Búfalos (PNIB) para rastrear reses desde su nacimiento hasta el sacrificio.

El PNIB busca garantizar el cumplimiento de normas sanitarias y ambientales para combatir la deforestación.
El PNIB busca garantizar el cumplimiento de normas sanitarias y ambientales para combatir la deforestación.

Brasil, el mayor productor y exportador mundial de carne bovina, puso en marcha en julio un programa que le permitirá rastrear la trayectoria de todas sus reses, desde el nacimiento hasta el sacrificio, y que será vital en el combate a la deforestación, según especialistas consultados por EFE.

Se trata del Programa Nacional de Identificación Individual de Bovinos y Búfalos (PNIB), una vieja reivindicación tanto de los países importadores de carne preocupados con las normas sanitarias, como de las organizaciones ecologistas interesadas en impedir la venta de reses procedentes de áreas deforestadas, principalmente en la Amazonía.

Según el calendario fijado por el Gobierno a finales de julio, a partir del 1 de enero de 2033 estará prohibido en Brasil cualquier movimiento de reses que no estén debidamente identificadas y registradas en los inventarios nacionales, y todas tendrán que contar con una anilla o etiqueta electrónica de identificación.

La iniciativa, que demoró en ser implantada y permite verificar tanto el cumplimiento de normas sanitarias como ambientales, ayudará a combatir la deforestación en Brasil, una de las principales fuentes de emisiones de gases contaminantes en la mayor economía latinoamericana, según los especialistas consultados por EFE.

"El programa se atrasó por la mentalidad de un sector en Brasil que cree que rastrear la deforestación es rastrear la producción. Por el contrario, si no existiese deforestación, la rastreabilidad del ganado no sería necesaria", afirmó el secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, Márcio Astrini.

Según el coordinador de la mayor red de organizaciones ecologistas del país, el programa es vital porque evitará que el consumidor termine pagando por un producto que va a financiar la destrucción de los bosques.

Para Bruno Vello, analista de políticas públicas de Imaflora, el decreto del 27 de julio que estableció el calendario para implantar el programa es muy importante porque, finalmente, fija plazos.

"Es algo bueno porque hasta ahora no teníamos plazos ni informaciones, pero ahora sabemos que está en desarrollo", aseguró.

Un ganado de calidad  

El analista económico Gilberto Braga, investigador de la universidad IBMEC, afirmó que la iniciativa es importante porque permite demostrar la calidad del rebaño brasileño, no solo en cuanto al sabor y a la ternura, sino también en torno a su origen, su sanidad y su impacto en el medio ambiente.

"Ofrece un rastreo completo y absoluto del ganado y de sus consecuencias. Será posible hacer un seguimiento de la preparación del producto y de su impacto ambiental, así como establecer patrones y comparaciones, y determinar los compromisos del productor", dijo.

El cronograma prevé la implantación del programa en cuatro etapas, la primera de las cuales comenzó en julio y determina el desarrollo y la puesta en operación de un sistema informatizado nacional, además de un banco de datos en el que se registrarán todos los animales y se actualizarán en tiempo real todas sus informaciones.

La segunda etapa, con plazo final hasta el 31 de diciembre de 2026, exige que todos los órganos de sanidad agropecuaria de los gobiernos regionales adapten sus sistemas al nacional.

En la tercera fase, entre enero de 2027 y diciembre de 2029, los animales comenzarán a ser identificados con el registro voluntario de los datos como su origen, la hacienda que los cría, sus vacunas, las empresas a las que son vendidas, el lugar de sacrificio y el destino final de su carne.

En la última fase, entre 2030 y 2032, todas las exigencias, hasta ese momento voluntarias, pasarán a ser obligatorias.

El calendario fue elogiado por la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA) por darle tiempo a los criadores para adaptarse tanto operacional como técnicamente.

"La norma refuerza los compromisos del sector con la modernización de la defensa agropecuaria, la transparencia de las cadenas productivas y el fortalecimiento de la sanidad animal, y permite ampliar los mercados", afirmó la patronal en un comunicado.

La rastreabilidad del ganado es uno de los temas que se discutirán en el III Foro Latinoamericano de Economía Verde, que organizará la Agencia EFE en São Paulo el próximo 4 de septiembre.

El evento, que reunirá a autoridades y expertos para discutir los retos de la crisis climática, está patrocinado por ApexBrasil, la agencia brasileña de promoción de las exportaciones e inversiones, y la empresa Norte Energía. También cuenta con el apoyo de la universidad IBMEC, del Observatorio del Clima y de Imaflora. EFE

Notas relacionadas
Tecnología al rescate del Everest: drones combaten la basura en la cima del mundo

Tecnología al rescate del Everest: drones combaten la basura en la cima del mundo

LEER MÁS
Reserva indígena Yaraví Mirim en riesgo por avance de la deforestación y el narcotráfico en zona fronteriza del Perú y Brasil

Reserva indígena Yaraví Mirim en riesgo por avance de la deforestación y el narcotráfico en zona fronteriza del Perú y Brasil

LEER MÁS
Antártida en fase crítica: cambios "abruptos" acelerados por el clima traería consecuencias catastróficas en el mundo, según investigadores

Antártida en fase crítica: cambios "abruptos" acelerados por el clima traería consecuencias catastróficas en el mundo, según investigadores

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

LEER MÁS
Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE información HOY, 28 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información HOY, 28 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Datos LR

Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota