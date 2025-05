Conductores en Perú recibirán un beneficio económico al cambiar su auto antiguo por uno más ecológico, según el MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó una nueva estrategia que promueve el retiro progresivo de vehículos antiguos en el Perú, como parte de una política para reducir emisiones contaminantes y mejorar la seguridad vial. Esta medida contempla un sistema de incentivos económicos dirigido a los propietarios de unidades obsoletas que decidan retirarlas de circulación o renovarlas por modelos menos contaminantes.

Los lineamientos del programa de chatarreo vehicular fueron formalizados mediante resolución directoral y contemplan una metodología para asignar compensaciones monetarias y beneficios adicionales. El plan tiene un enfoque prioritario en el transporte público, aunque también considera a unidades privadas que cumplan con los requisitos establecidos.

MTC detalla montos y condiciones del incentivo económico por chatarreo vehicular

El MTC ha establecido dos modalidades de acogida al programa: retiro y renovación vehicular. En la modalidad de retiro, el propietario recibe un monto económico por dar de baja su unidad sin necesidad de adquirir otra. En la modalidad de renovación, se otorga un incentivo mayor si la unidad antigua es reemplazada por un vehículo híbrido, eléctrico o de energía limpia.

El monto de la compensación se calcula considerando cuatro criterios: tipo de combustible, tipo de servicio, categoría vehicular y año de fabricación. Por ejemplo, los buses de categoría M3 pueden recibir hasta US$ 18.300 por retiro y hasta US$ 25.000 si se opta por la renovación hacia una unidad ecológica. En el caso de los taxis, el traspaso de gasolina a gas natural vehicular (GNV) podría generar incentivos entre US$ 800 y US$ 2.000, mientras que la opción por un vehículo eléctrico podría permitir acceder a montos entre US$ 3.500 y US$ 5.000.

Vehículos que califican para los beneficios del MTC por renovación ecológica

La normativa prioriza al transporte público urbano y regional, aunque también considera unidades particulares que cumplan con criterios técnicos específicos. Entre ellos, antigüedad del vehículo, estado operativo y tipo de energía del nuevo modelo a adquirir. El objetivo central es incentivar la incorporación de vehículos menos contaminantes y con mejores estándares de seguridad.

Además del incentivo monetario, los beneficiarios podrán acceder a ventajas no económicas como trámites preferenciales, acceso a programas de capacitación y bonificaciones adicionales si el servicio se realiza bajo un esquema de concesión o asociación público-privada (APP).

MTC autoriza a municipios y ATU implementar programas de retiro vehicular

La resolución emitida por el MTC también faculta a las municipalidades provinciales para diseñar e implementar sus propios programas de chatarreo, siempre que se ajusten a los lineamientos y estándares establecidos por el ministerio. Cuando se requiera cofinanciamiento estatal, los proyectos deberán contar con aprobación del MTC y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ciudades como Arequipa y Trujillo ya están trabajando en propuestas particulares que permitan ejecutar esta estrategia a nivel local. De igual forma, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) desarrolla rutas de renovación que contemplan el reemplazo de unidades contaminantes por otras con tecnología sostenible.

