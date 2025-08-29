HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Independencia: mujer trans reportada como desaparecida es hallada sin vida y allegados exigen justicia

Rubi Viena fue reportada como desaparecida el pasado 24 de agosto. Cuatro días después, fue encontraba muerta en su propia vivienda.

Puesto de trabajo de Viena. Foto: Captura Latina Noticias
Puesto de trabajo de Viena. Foto: Captura Latina Noticias

Miembros del mercado Fevacel, ubicado en el distrito de Independencia, exigen a las autoridades que se esclarezca los hechos tras la muerte de Rubi Viena, una mujer transgénero. Ella fue reportada como desaparecida el pasado domingo 24 de agosto. Cuatro días después, las autoridades revelaron que habían encontrado su cuerpo en su habitación.

"Hace días la vi bailando, la vi disfrutando, todos la hemos visto sonriendo, caminando por acá por allá. (…) Y dada la noticia, fue como un bombazo, nos comunican a todos que fallece Rubi, que la encontraron sin vida en su habitación donde ella vivía", contó Jhony Dávila, un compañero de la víctima, a medios locales.

Independencia: mujer trans es hallada sin vida y allegados exigen justicia

Rubi Viena solía trabajar como vendedora de juguetes para niños en el mercado Fevacel. Adicionalmente, ella solía desempeñarse como bailarina: recientemente, había ganado un premio como bailarina trans en el rubro.

"Rubi era una artista 360, porque aparte de tener su juguetería, bailaba, apoyaba mucho al ambiente, apoyaba mucho a la comunidad [LGBT]. (…) Chicas nuevas que salían, también las apoyaba desde cero", expresó Dávila.

Bajo ese contexto, aún no se revelan las causas que giran en torno al lamentable hallazgo. En consecuencia, los allegados de Viena protestaron en los interiores del mercado para exigir justicia y acción por parte de las autoridades: "No se puede quedar impune. Se tiene que pedir justicia, porque es una muerte que nadie se esperaba. Se necesita hacer justicia", agregó. No se descarta que sea un crimen de odio.

Allegados de Rubi Viena exigen justicia e investigar su muerte

"La última vez que hablé con ella fue el sábado [23 de agosto de 2025]. De verdad que es una lástima enterarnos así. Nos cayó como un baldazo de agua fría. (…) Era muy querida y esperamos que se haga justicia. No nos quieren decir nada. Solamente queremos justicia. No merecía morir así", dijo una compañera de trabajo de Viena.

"Ella es una compañera de años, una buena compañera que siempre ha compartido con nosotros. Nunca ha tenido problemas con nosotros. Es bien doloroso enterarnos de que le haya pasado esto. Queremos justicia para ella", comentó una colega. En tanto, otra ciudadana recordó a Viena como una persona alegre, servicial y solidaria.

