El último 29 de agosto, el Consejo de Ministros, titulado por el premier Eduardo Arana, aprobó el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, en beneficio de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas. Esta cuarta fase del aumento de remuneraciones y pensiones fue informada por el Ministerio del Interior.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto asignado al próximo año asciende a S/ 257 mil 562 millones, lo que representaría un incremento del 2.2% para el Mininter. Este aumento se da en medio de una crisis de inseguridad y criminalidad en el país. El documento publicado por El Peruano señala, lo siguiente: "Incremento de la Remuneración Consolidada y reajuste de las Pensiones del personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, y de la escala de propinas de los cadetes y alumnos de los institutos Armados y Policía Nacional del Perú".

Aumentarán presupuesto desde el 2026

De acuerdo al Decreto Legislativo 1132, el documento aprueba autorizar al Ministerio del Interior y al de Defensa incrementar los montos, a partir del mes de junio del 2026. Estas modificaciones se realizarían con base a la nueva estructura de ingresos aplicables, además del monto de la escala de propinas para cadetes y alumnos de ambas instituciones.

Además, los ministerios están autorizados en reajustar los montos que reciben los pensionistas, de acuerdo con el marco del Decreto Ley 19846. Esto se sumará a lo dispuesto con el presupuesto de los ministerios, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Criminalidad en aumento

Aumento de pensiones y salarios se da en medio de un incremento de criminalidad a nivel nacional. Este escenario alarmante de violencia lo revela el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), quien señala que hasta lo que va del año se ha registrado 1481 homicidios. Esto refleja un alza significativa en los casos de violencia.

A pesar de los estados de emergencia declarados por el Gobierno de Dina Boluarte, el índice de inseguridad y criminalidad continúa en aumento por falta de accionar por parte de las autoridades. En ese sentido, esta medida no se ajusta a la realidad del país.

