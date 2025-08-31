Capturan a falso repartidor de delivery implicado en el robo de celulares al paso en Chorrillos

Miembros del Serenazgo de Chorrillos en conjunto con agentes de la Policía Nacional, capturaron a un sujeto que bajo la modalidad de falso delivery se dedicaba al robo de celulares al paso en la avenida Huaylas.

A través de una articulada persecución las autoridades detuvieron a Wilson José Silva Sanbria de nacionalidad venezolana, quien había convertido a la concurrida avenida en el centro de sus operaciones delictivas. Sin embargo, no contaba con que personal de la Municipalidad de Chorrillos tenían en la mira cada uno de sus movimientos.

Cae falso delivery en la Av. Huaylas

Según las autoridades del distrito, el sujeto aprovechaba la distracción de sus víctimas para arrebatarles sus celulares cuando hablaban en la calle o esperaban el transporte público. Incluso, se subía a las veredas lograr su cometido.

Cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Chorrillos captaron los momentos del robo de un móvil a un vecino, e inmediatamente reportaron el hecho al Serenazgo del distrito, quienes articularon un intenso operativo en la Av. Huaylas y lo capturaron con la ayuda de la Policía Nacional.

Autoridades realizaron persecución

Un vocero del Centro de Monitorio, en conversación con 24 Horas, sostuvo que venían realizando un exhaustivo seguimiento y tras dar con el avezado delincuente, activaron el respectivo 'Plan Cerco'. Éste consistió en un intensivo patrullaje por la zona y una persecución de más de 15 cuadras.

Señaló que Silva Sanbria fue reducido por los agentes y derivado a la comisaría Villa para pasar por las diligencias de ley correspondientes. Por último, se supo que la Municipalidad de Chorrillos continuará realizando operativos para hacerle frente a la delincuencia.

Canal de ayuda

