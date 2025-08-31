HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Capturan a falso repartidor de delivery implicado en el robo de celulares al paso en Chorrillos

Sujeto fue detenido por medio de una persecución en la avenida Huaylas, lugar donde cometía el robo de celulares a transeúntes. Municipalidad del distrito de Chorrillos lo tenía en la mira. 

Persecución se realizó en la Av. Huaylas. Foto: Composición LR/24 Horas
Persecución se realizó en la Av. Huaylas. Foto: Composición LR/24 Horas

Miembros del Serenazgo de Chorrillos en conjunto con agentes de la Policía Nacional, capturaron a un sujeto que bajo la modalidad de falso delivery se dedicaba al robo de celulares al paso en la avenida Huaylas.

A través de una articulada persecución las autoridades detuvieron a Wilson José Silva Sanbria de nacionalidad venezolana, quien había convertido a la concurrida avenida en el centro de sus operaciones delictivas. Sin embargo, no contaba con que personal de la Municipalidad de Chorrillos tenían en la mira cada uno de sus movimientos.

Cae falso delivery en la Av. Huaylas

Según las autoridades del distrito, el sujeto aprovechaba la distracción de sus víctimas para arrebatarles sus celulares cuando hablaban en la calle o esperaban el transporte público. Incluso, se subía a las veredas lograr su cometido.

Cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Chorrillos captaron los momentos del robo de un móvil a un vecino, e inmediatamente reportaron el hecho al Serenazgo del distrito, quienes articularon un intenso operativo en la Av. Huaylas y lo capturaron con la ayuda de la Policía Nacional.

Autoridades realizaron persecución

Un vocero del Centro de Monitorio, en conversación con 24 Horas, sostuvo que venían realizando un exhaustivo seguimiento y tras dar con el avezado delincuente, activaron el respectivo 'Plan Cerco'. Éste consistió en un intensivo patrullaje por la zona y una persecución de más de 15 cuadras.

Señaló que Silva Sanbria fue reducido por los agentes y derivado a la comisaría Villa para pasar por las diligencias de ley correspondientes. Por último, se supo que la Municipalidad de Chorrillos continuará realizando operativos para hacerle frente a la delincuencia.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Madre sorprende a su hijo intervenido por asalto en Huaura: "¿Acaso te he mandado a robar?"

Madre sorprende a su hijo intervenido por asalto en Huaura: "¿Acaso te he mandado a robar?"

LEER MÁS
Mexicano llega a Lima para concierto de Green Day, pero sufre el robo de su celular: “Hay que tener cuidado”

Mexicano llega a Lima para concierto de Green Day, pero sufre el robo de su celular: “Hay que tener cuidado”

LEER MÁS
Cae alias 'Puñete' en La Victoria: delincuente destrozaba ventanas de autos a golpes para robar

Cae alias 'Puñete' en La Victoria: delincuente destrozaba ventanas de autos a golpes para robar

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
Peruana obtiene su Green Card en menos de 3 meses y sin un abogado migratorio en EEUU: "No pensé que sería simple"

Peruana obtiene su Green Card en menos de 3 meses y sin un abogado migratorio en EEUU: "No pensé que sería simple"

LEER MÁS
Peruana con Green Card vencida viaja por cumpleaños de su madre y consigue regresar con éxito a EEUU: "Tenía mucho miedo"

Peruana con Green Card vencida viaja por cumpleaños de su madre y consigue regresar con éxito a EEUU: "Tenía mucho miedo"

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 31 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor en Perú HOY, 31 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Neumonía: más de 83.000 casos y 2.140 muertes en lo que va del 2025

Neumonía: más de 83.000 casos y 2.140 muertes en lo que va del 2025

LEER MÁS
La vez que el falso Hulk Hogan llegó al Perú: el caso de 'Gladiadores', los imitadores de la WCW que engañaron a miles

La vez que el falso Hulk Hogan llegó al Perú: el caso de 'Gladiadores', los imitadores de la WCW que engañaron a miles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota