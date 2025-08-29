Madre sorprende a su hijo intervenido por asalto en Huaura: "¿Acaso te he mandado a robar?"

Efectivos PNP de Huaura intervinieron al joven y otros tres sujetos los cuales pertenecerían a la banda Los Incorregibles de Sayán, grupo delictivo que operaba en la zona. | Foto: composición LR/Panamericana Noticias

Efectivos PNP de Huaura intervinieron al joven y otros tres sujetos los cuales pertenecerían a la banda Los Incorregibles de Sayán, grupo delictivo que operaba en la zona. | Foto: composición LR/Panamericana Noticias

Castigo materno. Un joven que había sido intervenido por la Policía Nacional de Perú (PNP) luego de ser sindicado como el responsable de un asalto en el distrito de Sayán, en la provincia de Huaura fue castigado a correazos por su madre en plena vía pública en presencia de transeúntes.

A la voz de "¿Acaso te he mandado a robar?", la progenitora del presunto ladrón propinó latigazos a su hijo, quien se defendía de las acusaciones e indicaba que él no tenía nada que ver con el crimen por el cual fue intervenido por la PNP. Cabe señalar que vecinas de la mujer se sumaron al escarmiento increpando el actuar del joven, al cual le recriminaron las oportunidades que su madre le brindaba y la forma en cómo este le pagaba.

Robos en Huaura: PNP sostiene que menor castigado a correazos por su madre operaría con 3 sujetos más

Agentes PNP investigan al adolescente, a pesar de que este negó los hechos. De acuerdo con información policial, el joven actuó en compañía de tres personas más, con los cuales conforma la banda Los Incorregibles de Sayán. Por lo que, los cuatro individuos, junto con la motocicleta que habrían utilizado, fueron trasladados a la comisaría del sector.

Tras la detención, la policía inició un proceso de investigación que incluye la toma de declaraciones a los implicados. Del mismo modo, trascendió que la motocicleta incautada será sometida a peritajes para determinar su relación con los actos denunciados.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos.

Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

