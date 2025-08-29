Cae alias 'Puñete' en La Victoria: delincuente destrozaba ventanas de autos a golpes para robar

Golpe al crimen. A través de una intensa intervención, agentes del Escuadrón Verde Grupo Terna de la Policía Nacional (PNP) capturaron a alias 'Puñete', un avezado delincuente que por medio de golpes destrozó las lunas del carro de una mujer para robarle su celular. Tras un articulado seguimiento logró ser detenido en la intersección de la Av. Isabel La Católica con el Jr, Huascarán en el distrito de La Victoria.

Según la PNP, el sujeto utilizaba sus puños para romper las ventanas de los vehículos de sus víctimas, sin embargo, no contaba con que los agentes terna tenían en la mira su accionar delictivo desde hace un tiempo. Cayó luego de robarle el teléfono a una mujer, quien tras de sufrir el robo sostuvo que alias 'Puñete' también trató de llevarse otros artículos de su auto.

Rompía lunas como modus operandi

De acuerdo con el coronel Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, en declaración con 24 Horas, alias ´Puñete' utilizaba como modus operandi a "la violencia y el salvajismo" contra sus víctimas. De manera habitual destrozaba las lunas de los carros para apoderarse de las pertenencias que se encontraban en el interior.

Al momento de ser capturado se mostró en negativa de ser identificado, no obstante, las autoridades pudieron dar con su nombre. Se trata de Hugo Vigio Palacios de 27 años, quien según el coronel, cuenta con antecedentes por robo y hurto agravado. Se conoció que fue trasladado al Módulo Integral de Seguridad y Justicia La Victoria–San Luis, para afrontar las investigaciones correspondientes.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.