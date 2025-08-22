Incautan mercancía de contrabando valorizada en más de US$185 millones en 2025: cigarrillos y ropa usada entre lo más decomisado

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) reportó la incautación de mercancías de contrabando valorizadas en US$185.59 millones entre enero y agosto de 2025, lo que representa un incremento del 15% respecto al mismo periodo del año pasado.

Este resultado se logró gracias al aumento de las acciones de control, que pasaron de 11,172 intervenciones en 2024 a 11,850 en lo que va del año, enfocándose en zonas críticas como la frontera sur (Puno, Tacna), norte (Tumbes, Piura) y la capital.

Incautación valorizada en US$185.59 millones. Foto: Difusión





Contrabando incautado: cigarrillos y ropa usada en aumento

Los principales productos intervenidos son máquinas y artefactos (11.01%), oro (8.73%), prendas de vestir (6.09%), cigarrillos (4.89%), calzado (4.19%), productos tecnológicos (2.31%) y ropa usada (1.07%).

Un dato destacado es el decomiso de cigarrillos, que alcanzó US$9.4 millones, un incremento del 226% frente al 2024. En cuanto a la ropa usada, se incautaron bienes por más de US$3.1 millones, lo que significa un aumento del 39% respecto al año anterior. También se registraron intervenciones en confecciones por un valor superior a US$11.3 millones.

Operativos y delitos aduaneros: 631 casos en investigación

Durante este periodo, la SUNAT detectó y redujo ilícitos en puntos estratégicos, como el puerto del Callao, donde se intervino un cargamento de mercurio de contrabando valorizado en más de medio millón de dólares, oculto entre 20 toneladas de piedra chancada. Esta acción marcó una de las primeras intervenciones de su tipo en la región, combatiendo el tráfico ilícito de insumos químicos.

En total, se elaboraron 631 informes con indicios de delitos aduaneros, remitidos al Ministerio Público para su investigación, lo que representa un aumento del 8% respecto al 2024.