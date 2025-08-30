Temblor de magnitud 3,5 se sintió en Lima hoy, según IGP

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 04:39 a. m. a 40 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete, en Lima. El temblor de hoy, 30 de agosto de 2025, tuvo una profundidad de 38 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Sismo de magnitud de 3,5 sacude Lima. Foto: IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este 30 de agosto se localizó a 40 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete, en el departamento de Lima.