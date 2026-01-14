El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó al Banco de Crédito del Perú (BCP) con una multa de 6,89 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 37.895, tras resolver en segunda instancia un procedimiento administrativo vinculado a un pago anticipado en un crédito personal.

¿Cómo se originó la denuncia ante el BCP?

El caso surgió a raíz del reclamo de una clienta en Tacna, quien pagó entre el 20 y 21 de marzo de 2023 un monto total de S/ 35.383,59 para reducir su deuda. No obstante, el BCP destinó más de la mitad del dinero al cobro de intereses y seguros, y solo aplicó S/ 16.582,39 al capital. Esta irregularidad afectó negativamente su historial crediticio y dio inicio a un largo proceso judicial. Por ello, el organismo determinó que el banco infringió el deber de idoneidad establecido en los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Según la Resolución n.° 3129-2025/SPC-INDECOPI, el organismo determinó que la entidad bancaria vulneró los derechos de una clienta en la ciudad de Tacna, al no aplicar correctamente dicho pago anticipado al saldo de capital de su deuda, lo que afectó su historial crediticio.

La apelación del BCP y la sanción impuesta por Indecopi

No obstante, la entidad bancaria intentó apelar la sanción tras enviar una carta notarial el 20 de febrero de 2024. En su respuesta, el BCP indicó que S/ 18.801,20 del dinero abonado fue destinado al pago de intereses, mientras que los S/ 16.582,39 restantes se aplicaron a la reducción del capital del crédito. En su defensa, la clienta alegó que el banco no aplicó correctamente el prepago efectuado. A su juicio, la totalidad del monto debió destinarse directamente a reducir el saldo del capital. Por ese motivo, presentó la denuncia correspondiente ante el Indecopi con base en dicho argumento.

Tras evaluar detenidamente el caso, mediante la Resolución 0170-2024/INDECOPI-TAC, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Tacna falló a favor de la consumidora al concluir que no se destinó la totalidad del prepago al saldo de capital, y sancionó al BCP con una multa superior a S/ 37.000. Además de la sanción, la Sala ordenó a la entidad bancaria reintegrar a la cuenta de ahorros de la denunciante cualquier cobro o retención indebida derivada de la incorrecta aplicación del pago, en un plazo máximo de 15 días hábiles.