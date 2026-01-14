HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     
Sociedad

Indecopi impone multa de S/ 37.895 al BCP por realizar incorrectamente el pago anticipado en créditos bancarios

La denuncia se originó en Tacna, donde la clienta sostuvo que el BCP destinó solo una parte de su pago al capital de la deuda pendiente.

Indecopi sancionó a BCP con una multa que supera los S/ 37.000.
Indecopi sancionó a BCP con una multa que supera los S/ 37.000. | Foto: composición LR/Indecopi/iupana

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó al Banco de Crédito del Perú (BCP) con una multa de 6,89 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 37.895, tras resolver en segunda instancia un procedimiento administrativo vinculado a un pago anticipado en un crédito personal.

La resolución del Indecopi. Foto: Indecopi

La resolución del Indecopi. Foto: Indecopi

¿Cómo se originó la denuncia ante el BCP?

El caso surgió a raíz del reclamo de una clienta en Tacna, quien pagó entre el 20 y 21 de marzo de 2023 un monto total de S/ 35.383,59 para reducir su deuda. No obstante, el BCP destinó más de la mitad del dinero al cobro de intereses y seguros, y solo aplicó S/ 16.582,39 al capital. Esta irregularidad afectó negativamente su historial crediticio y dio inicio a un largo proceso judicial. Por ello, el organismo determinó que el banco infringió el deber de idoneidad establecido en los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

TE RECOMENDAMOS

PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

lr.pe

Según la Resolución n.° 3129-2025/SPC-INDECOPI, el organismo determinó que la entidad bancaria vulneró los derechos de una clienta en la ciudad de Tacna, al no aplicar correctamente dicho pago anticipado al saldo de capital de su deuda, lo que afectó su historial crediticio.

La apelación del BCP y la sanción impuesta por Indecopi

No obstante, la entidad bancaria intentó apelar la sanción tras enviar una carta notarial el 20 de febrero de 2024. En su respuesta, el BCP indicó que S/ 18.801,20 del dinero abonado fue destinado al pago de intereses, mientras que los S/ 16.582,39 restantes se aplicaron a la reducción del capital del crédito. En su defensa, la clienta alegó que el banco no aplicó correctamente el prepago efectuado. A su juicio, la totalidad del monto debió destinarse directamente a reducir el saldo del capital. Por ese motivo, presentó la denuncia correspondiente ante el Indecopi con base en dicho argumento.

PUEDES VER: Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

lr.pe

Tras evaluar detenidamente el caso, mediante la Resolución 0170-2024/INDECOPI-TAC, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Tacna falló a favor de la consumidora al concluir que no se destinó la totalidad del prepago al saldo de capital, y sancionó al BCP con una multa superior a S/ 37.000. Además de la sanción, la Sala ordenó a la entidad bancaria reintegrar a la cuenta de ahorros de la denunciante cualquier cobro o retención indebida derivada de la incorrecta aplicación del pago, en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Notas relacionadas
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/20.000 a colegio particular Alfred Nobel de Amazonas por direccionar la compra de útiles escolares

Indecopi multa con más de S/20.000 a colegio particular Alfred Nobel de Amazonas por direccionar la compra de útiles escolares

LEER MÁS
Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao? Esto indicaron los gremios sobre nuevas movilizaciones

¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao? Esto indicaron los gremios sobre nuevas movilizaciones

LEER MÁS
Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

LEER MÁS
Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

LEER MÁS
UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte posible cierre de la playa Agua Dulce ante aglomeración de toneladas de basura: "La gente no quiere mejorar"

Alcalde de Chorrillos advierte posible cierre de la playa Agua Dulce ante aglomeración de toneladas de basura: "La gente no quiere mejorar"

LEER MÁS
Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Sociedad

Agricultor es atropellado cuando se dirigía a trabajar en bicicleta: víctima era padre y madre para sus 4 hijos

Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

Atención usuarios: horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima durante el paro

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025