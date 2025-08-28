Dos serenos de la Municipalidad de Huaraz se vieron involucrados en un escándalo tras apropiarse del dinero que un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, habría dejado olvidado en un cajero automático en pleno centro de la ciudad. El hecho fue captado por cámaras de seguridad y ha generado indignación entre la población.

Las imágenes muestran que los agentes llegaron al lugar donde la víctima se encontraba dormida en la vía pública. Uno de los serenos tomó S/100 del cajero mientras su compañero despertaba al hombre. Ambos se retiraron sin brindarle ayuda ni seguir el protocolo correspondiente.

Municipalidad de Huaraz separa a serenos tras apropiarse de dinero frente a cajero

Tras ser descubiertos por las cámaras de vigilancia, los serenos devolvieron los 100 soles. Sin embargo, la Municipalidad de Huaraz decidió separarlos del área de Seguridad Ciudadana y abrir un proceso disciplinario por su conducta indebida, con el objetivo de proteger la imagen institucional y dejar claro que no se tolerarán actos contrarios a la ética en el servicio público.

"Se ha hecho el informe pertinente y en disposición de Recursos Humanos a los dos serenos que intervinieron en un cajero en apoyo a un hombre en estado etílico. Hay supuesto que había dinero en ese punto, pero ya han hecho su descargo", expresó Marcelo Medina, subgerente de Seguridad Ciudadana de Huaraz, a América Noticias.

Comunidad exige mayor fiscalización y control sobre serenos

El incidente ha generado preocupación en la comunidad sobre el accionar de quienes deben velar por la seguridad ciudadana. Daniel Oncoy, subprefecto de Huaraz, señaló: "Es una imagen que a veces denigra todo el trabajo que venimos haciendo las autoridades".

A raíz de estos hechos, los vecinos han solicitado mecanismos de control más estrictos, mayor fiscalización y capacitación para los serenos, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan. La población destacó la importancia de que los agentes cumplan con sus responsabilidades y protocolos de atención.