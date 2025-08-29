La pieza es una representación de los guerreros en combate. Foto: Jazmin Ceras/LR/Ministerio de Cultura

La Unidad Ejecutora 010 Chankillo, del Ministerio de Cultura, anunció el hallazgo de una valiosa pieza arqueológica en el Observatorio Solar del Complejo Arqueoastronómico Chankillo, ubicado en el valle de Casma, en la región de Áncash.

Se trata de una vasija escultórica fragmentada con representaciones de guerreros en combate. Dicha pieza pertenece al estilo Pataza: estaría rota debido a que habría sido parte de una ofrenda ritual. Su ubicación en un centro ceremonial, de acuerdo con los investigadores, se asocia a las prácticas religiosas vinculadas al Sol.

Áncash: hallan vasija de civilización que vivió hace más de 2.300 años en valle de Casma

Según los expertos, la representación de guerreros está asociada al edificio de Chankillo conocido como Templo Fortificado. Dicha infraestructura funcionó como centro político, militar y ritual de las élites. En ese sentido, el descubrimiento que el objeto ritual no solo tenía un mensaje ceremonial, sino también de identidad y autoridad.

Vasija encontrada en el valle de Áncash. Foto: Ministerio de Cultura

La vasija se suma a otras evidencias que relacionan las ceremonias solares con el surgimiento de una élite guerrera en el observatorio solar más antiguo de América. En ese sentido, se consolidó su poder mediante la ritualidad, el control del calendario solar y la fuerza militar.

Chankillo: Patrimonio de la Humanidad, según la UNESCO

Bajo este contexto, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con Chankillo: las excavaciones de carácter investigativo continuarán en el complejo, con el fin de seguir estudiando la civilización que vivió en Áncash hace más de 2.300 años.

Valle de Casma en Áncash. Foto: Ministerio de Cultura

Cabe precisar que Chankillo es un espacio ceremonial que fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2021. Las Trece Torres conforman el único calendario de horizonte solar completo del mundo antiguo. Además, el complejo incluye una imponente fortificación, el Templo Fortificado, de 300 metros de largo.

